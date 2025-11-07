문화예술후원우수기관 이어 여가친화기업까지 근로자 삶의 질 향상 앞장, 워라밸·기업문화 인정

[헤럴드경제=정주원 기자] 한신공영이 문화체육관광부로부터 ‘2025년 여가친화기업’으로 인증받았다고 7일 밝혔다.

‘여가친화기업 인증제’는 ‘국민여가활성화기본법’ 제16조에 근거해 문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하는 제도다. 근로자가 일과 여가를 조화롭게 병행할 수 있도록 제도적·환경적 여건을 조성한 우수 기업과 기관을 선정해 인증을 부여한다.

2012년 도입 이후 올해로 13년째를 맞으며, 전국적으로 모범적인 근로·여가 문화 확산 사례로 자리 잡고 있다.

한신공영은 지난해 ‘2024년 문화예술후원우수기관’에 이어 올해 ‘여가친화기업’ 인증까지 획득하며 문화·여가 중심의 기업 운영 문화를 선도하고 있다는 평가를 받고 있다.

회사는 ‘신바람 나는 조직문화’를 비전으로 내세워 임직원의 워라밸(Work & Life Balance) 향상을 위한 다양한 복지 제도와 제도적 지원을 운영 중이다. 이를 통해 직원들의 자율적 여가 활동을 장려하고 근무 만족도와 조직 몰입도를 높이는 효과를 거두고 있다.

한신공영 관계자는 “ESG 경영 확대와 함께 임직원의 삶의 질 향상을 위한 다양한 프로젝트를 지속해서 추진하고 있다”며 “예술로 사업 참여, 걷기 습관 형성 플랫폼 도입 등도 그 일환”이라고 설명했다.

이어 “이번 인증은 이러한 노력이 외부적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 여가 활동을 장려하고 제도를 개선해 근로자의 삶의 질과 기업 경쟁력을 동시에 높이겠다”고 했다.