[헤럴드경제=박혜림 기자] 웨어러블 스마트기기 대표 브랜드 가민이 내년 1월 열리는 세계 최대 가전∙IT 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 총 5개 부문에서 ‘CES 혁신상’(CES Innovation Awards)을 수상했다고 7일 밝혔다.

가민은 스포츠 및 피트니스, 디지털 헬스, 패션 및 동물 테크 등 일상과 전문 영역을 아우르는 다양한 분야에서 혁신성을 인정받았다.

패션 테크 부문에서 혁신상을 수상한 ‘피닉스 8 프로 마이크로LED(fēnix 8 Pro MicroLED)’는 웨어러블 최초로 마이크로LED 디스플레이가 탑재된 GPS 멀티스포츠 스마트워치다. 업계 최초로 인리치(inReach) 위성·셀룰러 연결 기술과 LTE 연결 기능1을 지원한다.

‘베뉴 4(Venu 4)’는 사용자 건강 상태와 라이프스타일 변화를 분석해 맞춤형 운동, 수면 리듬 등 웰빙 트렌드를 파악하도록 돕는 웰니스 스마트워치로 디지털 헬스 부문에서 수상했다. 스포츠 및 피트니스 부문에서 혁신 제품으로 선정된 프리미엄 GPS 러닝 스마트워치 ‘포러너 970(Forerunner 970)’은 AMOLED 디스플레이와 LED플래시라이트, 향상된 내비게이션, 고급 회복, 훈련 기능을 탑재해 러닝 및 트라이애슬론 퍼포먼스를 지원한다.

다이빙 분야에서도 가민의 기술력이 주목받았다. ‘디센트 S1 다이버 통신 부표(Descent S1 Buoy)’는 수중에서도 다이버 간 위치 공유, 메시지 전송, 추적 기능을 제공한다. 수중 안전성을 크게 향상시킨 기술로 평가받으며 스포츠 및 피트니스 부문에서 혁신상을 수상했다.

반려동물 및 동물 테크 부문에서 수상한 ‘블레이즈 에퀴네 웰니스 시스템(Blaze Equine Wellness System)’은 말의 꼬리에 감싸 착용하는 웨어러블 센서다. 심박수 등 실시간 건강 데이터를 제공해 말의 컨디션을 효율적으로 파악하도록 설계됐다.

수잔 라이먼(Susan Lyman) 가민 글로벌 컨슈머 제품군 마케팅 부사장은 “5개 부문에 걸친 CES 혁신상 수상은 러닝, 웰니스, 다이빙 등 다양한 영역에서 기술의 경계를 확장하고자 하는 가민의 지속적인 노력을 보여주는 결과”라며 “세계 최초로 마이크로LED 디스플레이를 적용한 스마트워치부터 다이빙, 동물 관련 첨단 기술에 이르기까지 가민은 앞으로도 소비자 기술 혁신의 기준을 새롭게 써 나갈 것”이라고 말했다.

한편 CES 2026은 내년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최된다. 가민은 LVCC 웨스트홀 3453번 부스에서 수상 제품을 비롯한 다양한 신제품과 기술을 선보일 예정이다.