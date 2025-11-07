[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 롯데GRS(Global Restaurant Service)가 운영하는 버거 프랜차이즈 ‘롯데리아’로부터 6일 지역아동(복지)센터 시설 환경개선 기금 2000만 원을 기부받았다고 밝혔다.

이는 롯데GRS가 ‘아이들을 위한 희망의 불을 켜다’란 캐치프레이즈 아래 추진하는 ‘희망ON 캠페인’에 따른 것이다.

이 캠페인은 기업·고객·지자체가 함께 참여하는 사회공헌 사업으로, 고객이 ‘롯데잇츠’ 앱을 통해 주문하면 여기에 매칭해 기업이 기금을 조성하고 이를 지자체 아동에게 후원하는 방식으로 이뤄진다.

캠페인이 시작된 2022년 이래 8개 지자체 아동의 생활환경 개선, 교육, 식사 등에 2억 원 이상의 지원이 이뤄졌다.

서대문구에 전달된 이번 후원금은 지역아동(복지)센터 4곳의 LED 조명 설치, 노후 벽지와 장판 교체, 사물함 교체 등 환경개선에 사용된다.

이를 통해 100여 명의 아동들이 방과 후 더욱 쾌적하고 안전하게 센터를 이용할 수 있게 된다.

롯데GRS 관계자는 “고객과 사회로부터 더욱 신뢰받는 기업, 지역사회와 상생하며 사회적 책임을 다하는 기업을 위해 임직원 모두 끊임없이 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이성헌 서대문구청장은 “아동의 존엄과 가치를 존중하는 롯데리아의 후원에 깊이 감사드리며 든든한 돌봄과 새로운 배움이 있는 ‘아이행복 도시’ 서대문구를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.