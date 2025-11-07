31만9000원…제품 3가지 색상 대화면 디스플레이·대용량 배터리 제미나이·서클 투 서치 등 AI 기능

삼성전자는 필수 성능을 강화하고 인공지능(AI) 기능도 탑재한 실속형 스마트폰 갤럭시 A17 LTE를 7일 국내 출시한다고 밝혔다.

갤럭시 A17 LTE는 ▷169.1㎜(6.7형) 대화면 디스플레이 ▷7.5㎜ 두께의 한층 얇고 가벼워진 디자인 ▷5000만화소 광각 카메라 ▷AI 기능 등 핵심적인 기능을 갖춘 제품이다.

가격은 31만9000원으로, 블랙, 라이트 블루, 그레이, 3가지 색상으로 출시된다. 이동통신 3사 모델과 자급제 모델로 출시되며 삼성스토어, 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장, 오픈마켓 등에서 구매할 수 있다.

슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재한 갤럭시 A17 LTE는 최대 90㎐ 화면 주사율을 지원해, 사용자에게 생생하고 몰입감 있는 콘텐츠 시청 경험을 제공한다.

후면에는 5000만 화소 광각 카메라, 초광각, 접사 등 트리플 카메라가 적용돼 풍경, 인물과 같은 다양한 장면을 선명하게 담을 수 있다. 특히 후면 카메라에 적용된 ‘광학식 손떨림 보정(OIS)’ 기능은 어두운 환경에서 사진 촬영 시 흔들림과 빛 번짐을 최소화해 준다.

갤럭시 A17 LTE는 7.5㎜의 두께와 190g의 무게로 그립감과 휴대성 모두 향상됐다. 전면에는 ‘코닝 고릴라 글래스 빅터스+’를 적용해 내구성도 갖췄다. 또 5000mAh 대용량 배터리를 탑재해 사용자가 장시간 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 지원한다.

갤럭시 A17 LTE는 ‘제미나이(Gemini)’와 ‘서클 투 서치(Circle to Search)’ 등 AI 기능을 지원한다. 사용자는 화면 속 궁금한 대상을 서클 투 서치로 간편하게 검색할 수 있고, 제미나이 라이브(Gemini Live)를 활용해 실시간으로 화면이나 카메라 공유 기능을 사용해 현재 상황에 최적화된 도움을 받을 수 있다.

갤럭시 A17 LTE는 삼성월렛도 지원한다. 삼성월렛은 최근 추가된 충전식 간편결제 서비스 ‘삼성월렛 머니’와 리워드 적립 프로그램 ‘삼성월렛 포인트’ 서비스 외에도 ▷온·오프라인 간편결제 ▷해외 결제 ▷국내외 교통카드 ▷전자증명서 ▷모바일 신분증 ▷탑승권 ▷티켓 ▷멤버십 등 다양한 라이프스타일 서비스를 제공한다.

삼성전자는 사용자가 갤럭시 A17 LTE를 더 오랫동안 안심하고 사용할 수 있도록 최대 6회의 OS 업그레이드와 6년간의 보안 업데이트를 지원한다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 A17 LTE는 합리적인 가격에 대화면, 디자인, 카메라, AI 기능 등 스마트폰에 필요한 기능을 모두 갖춘 제품”이라며 “삼성전자는 앞으로도 소비자의 다양한 취향과 니즈를 고려한 제품을 선보일 수 있도록 고객 중심의 혁신을 이어갈 예정”이라고 했다. 권제인 기자