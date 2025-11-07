[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 단독으로 운항하고 있는 이시가키지마와 미야코지마(시모지시마) 노선을 대상으로 프로모션을 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 11월 20일까지 진행되며, 해당 기간 동안 11월 19일부터 내년 3월 28일 사이에 운항하는 항공편을 예약한 고객에게 운임 최대 10% 할인 혜택을 제공한다. 할인은 예약 단계에서 프로모션 코드 ‘4ISGSHI’를 입력하면 자동으로 적용된다.

이어 아름다운 에메랄드빛 바다를 자랑하는 두 지역에서 즐길 수 있는 맞춤형 여행 혜택도 마련했다. 진에어 홈페이지에서 항공권을 예약 완료한 후 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 해양 스포츠 이용권(5명)과 선크림(10명) 등을 증정한다. 또한, 제주패스와의 제휴를 통해 해외 렌터카 2만원 할인 혜택도 만나볼 수 있다.

이밖에도 오키나와 관광 컨벤션 뷰로(OCVB)와 함께 이달 7일부터 9일까지 3일간 서울 코엑스에서 진행되는 ‘트래블쇼 2025 COEX’에 공동으로 참여한다. 부스 방문 인증샷을 SNS에 올린 방문객 중 추첨을 통해 무료 항공권을 증정하는 이벤트도 예정되어 있다.

진에어 관계자는 “이시가키지마와 미야코지마는 11~3월에도 평균 20도 내외의 따뜻한 기온과 약 2시간 반의 짧은 비행 시간으로 겨울철 여유로운 휴양을 즐기기 제격인 곳”이라며 “이번 프로모션을 통해 여행에 도움이 되는 실질적인 혜택을 받아 보시길 바란다”고 말했다.

한편, 진에어는 오키나와 본섬과 미야코지마, 이시가키지마에 모두 취항하며 일본 최남단 섬 3곳에서 정기 노선을 운영하는 유일한 국적 항공사다. 이를 통해 고객들에게 새로운 여행 경험과 이동 편의를 제공하고 있다. 이시가키지마 노선의 경우 인천공항에서 매주 월·화·목·금·일 오전 9시 50분에, 미야코지마의 경우 매주 월·수·금·토·일 오전 8시에 출발한다.