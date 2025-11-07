경찰, 현지 파견 경찰 조기 선발 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국과 캄보디아 정부가 한국인 대상 스캠(사기) 범죄에 공동 대응하기 위한 ‘코리아 전담반’을 캄보디아 현지에 설치하는 방안을 협의하는 가운데, 최대 7명의 경찰이 이달 중 현지로 파견되는 것으로 파악됐다.

코리아전담반은 한-캄 양국 정상이 지난달 만나 합의한 한국인 대상 범죄 공동 대응 태스크포스(TF)다. 이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리는 캄보디아 내에서 급증한 한국인 연루 온라인 스캠과 인신매매, 감금 등 범죄에 신속하게 대응하고자 이달 중 코리아전담반을 설치하기로 합의했다.

현재 구체적인 규모와 운영 방안 등에 대해선 긴밀한 협의를 이어가고 있는 것으로 파악됐다. 보이스피싱과 스캠, 파생 범죄에 대해 한국 경찰이 현지 경찰에 어느 정도까지 조력할지에 대한 구체적인 범위도 논의 대상이다. 특히 전담반은 단순한 외교적 협력 기능을 넘어 현지 수사 당국과 합동으로 범죄에 초기 대응하는 업무를 수행하는 등 코리안 데스크에 준하는 공조 조직으로 운영될 전망이다.

경찰청은 코리아전담반에서 근무할 경찰을 선발하기 위해 지난 3일 공고를 내고 6일 자정까지 서류를 신청받았다. 최종적으로는 최대 7명의 경찰을 선발해 정상들 간 합의한 대로 11월 중에 파견할 방침인 것으로 파악됐다.

코리아전담반 파견 경찰이 맡게 될 주요 임무는 캄보디아 내에서 한국인 사건·사고 신고 접수와 초동 대응 등이다. 아울러 캄보디아 스캠단지 범죄 첩보를 수집하고 단속·수사 지원도 담당한다.

경찰청은 경정 이하 직급 경찰관 중에서 수사 전문 인력(디지털 포렌식·과학수사 등)도 포함해 선발하는 데 주안점을 두고 있는 것으로 전해졌다. 기존 해외에 파견된 경찰 협력관 선발과는 달리 현지에서 발생하는 사건에 대응해 즉각적인 조치와 분석이 가능하게 하기 위해서다.

한편 우리 경찰은 동남아시아 각국과 초국가 범죄 대응을 위한 공조 구조를 구축하고 있다. 6일 태국 방콕에서 열린 제43차 아세아나폴(아세안 경찰 협력체) 총회에서는 ‘초국가 스캠·인신매매 대응을 위한 글로벌 공조 작전’(Breaking Chains) 결의안이 채택됐다. 스캠 사기, 인신매매 등 다국적 범죄를 차단하기 위해 각국은 정보 공유, 공조수사, 피해자 보호 등을 긴밀히 협조하기로 했다.