[헤럴드경제=나은정 기자] 예년보다 두 달이나 앞서 찾아온 인플루엔자(독감) 유행이 전국적으로 빠르게 확산하고 있다. 특히 어린이와 청소년을 중심으로 환자가 폭증하고 있다.

질병관리청이 7일 발표한 의원급 인플루엔자 환자 표본감시 결과에 따르면 올해 44주차(10월 26일~11월 1일) 기준 전국 300개 표본감시 의원을 찾은 독감 증상 환자는 외래환자 1000명당 22.8명으로 집계됐다. 이는 불과 일주일 전 13.6명에서 67.6% 급증한 것으로, 이번 절기 독감 유행 기준(9.1명)의 2.5배에 달한다.

올해 독감 유행은 지난해보다 약 두 달가량 빨라졌다. 지난해 같은 시기(2024년 44주차) 환자 수는 1000명당 3.9명에 불과했으나, 올해는 무려 5.8배 늘었다. 지난해에는 12월 중순 유행주의보가 발령된 뒤 1월 초 정점을 찍고 최근 10년간 가장 많은 환자가 기록됐는데, 질병청은 올해도 이와 비슷한 규모의 유행이 이어질 것으로 내다보고 있다.

최근 독감 발생은 어린이와 영유아, 청소년 층에서 압도적이다. 지난주 7∼12세 독감 증상 환자는 외래환자 1000명당 68.4명으로 유행 기준의 7.5배에 달했고, 1∼6세는 당 40.6명, 13∼18세는 34.4명이었다. 병원급 221곳의 표본감시에서도 입원 환자가 지난주 175명으로 1주 전보다 78.6% 늘며 4주 연속 증가세를 보였다.

한편 같은 기간 코로나19 입원 환자도 178명에서 199명으로 11.8% 증가했다.

질병청은 본격적인 겨울철을 앞두고 지금이 호흡기 감염병 예방접종의 적기라고 강조한다. 65세 이상 고령층·임신부·생후 6개월~13세 어린이는 무료로 독감 백신을 접종할 수 있다. 65세 이상은 코로나19 백신과 동시에 접종도 가능하다.

윤진구 고려대 구로병원 감염내과 교수는 “독감 백신은 접종 후 약 2주 뒤부터 면역이 형성된다”며 “한 번의 접종으로 한 해 겨울을 보호할 수 있고, 감염되더라도 증상을 완화하고 합병증 위험을 크게 낮출 수 있어 가장 확실한 대비책”이라고 조언했다.