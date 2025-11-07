3분기 매출 2조866억원·영업익 2080억원 분기 첫 영업익 2000억원 돌파…플랫폼 호조세가 실적 견인 하반기 카카오톡·AI로 수익 확보 예고 금융·모빌리티 특화 에이전트도 출시

[헤럴드경제=박혜림·차민주 기자] “내년부터는 인공지능(AI)이 카카오의 지속 가능한 성장을 담보하는 가장 중요한 신규 매출원이 될 것” (정신아 카카오 대표)

카카오가 2분기 연속 ‘사상 최대 실적’ 행진을 이어갔다. 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 올해 2분기 ‘역대급’ 실적을 경신한 가운데, 영업이익이 분기 기준 처음으로 2000억원을 돌파했다.

정신아 카카오 대표는 내년부터 AI를 통해 성장세가 본격화 될 것이라고 자신했다.

분기 첫 영업익 2000억원 돌파…톡비즈 광고가 호실적 견인

7일 카카오는 올해 3분기 매출액이 2조866억원, 영업이익 2080억원을 기록했다고 공시했다.

매출은 전 년 동기 대비 9%, 영업이익은 59% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 분기 최대 실적을 달성했던 올해 2분기를 넘어선 수치다. 특히 영업이익은 분기 기준으로 처음 2000억원을 넘어섰고, 영업이익률도 4년 만에 10%에 도달했다.

톡비즈와 카카오페이 등 플랫폼 전반의 호조, 콘텐츠 부문 실적 개선이 실적을 견인했다.

플랫폼 부문 매출액은 전년 동기 대비 12% 늘어난 1조 598억원으로 집계됐다. 특히 톡비즈 광고의 매출액이 3254억 원으로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 비즈니스 메시지 매출이 전년 동기 대비 22% 늘면서 전 분기에 이어 다시 역대 최대치를 경신했다.

모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가한 4527억원을 기록했다. 카카오페이가 역대 최대치의 분기 영업이익을 내며 호실적을 이끌었다.

이밖에 콘텐츠 부문의 3분기 매출액은 1조267억원으로, 전년 동기보다 5% 증가했다.

카톡·AI가 하반기 성장동력…금융·모빌리티 특화 에이전트도 출시

정 대표는 이날 진행된 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 하반기 성장 축이 카카오톡과 AI라고 강조했다.

카카오는 AI와 대화만으로도 이용자가 원하는 목적을 달성하고 실행까지 완결할 수 있는 에이전틱 AI 생태계를 구현해 가고 있다. 그 일환으로 올해 ▷‘카나나 인 카카오톡’ ▷카카오맵·선물하기·멜론 등을 아우른 과 연동되는 ‘ChatGPT for Kakao’(챗GPT for 카카오) 등을 출시했다.

정 대표는 “카카오톡 개편 후 인당 평균 체류 시간이 어제 기준 4분까지 증가했다”면서 “챗GPT for 카카오 등 AI 서비스의 출시를 기점으로 카카오톡 사용성이 메시징을 넘어 탐색과 검색 중심으로 확장되는 걸 의미한다”고 말했다. 이어 그는 “본격적인 마케팅 전임에도, 출시 10일차인 어제 기준 사용자 수가 200만명을 돌파했다”며 “발신 메시지 수와 체류 시간도 성장세 뚜렷해 긍정적으로 보고있다”고 덧붙였다.

이에 따라 카카오는 맞춤형 폴더 기능 강화, AI 요약하기 서비스 확대 적용 등 편의기능을 단계적으로 적용해 카카오톡 메시징의 경험을 강화한다는 방침이다. 또 AI 에이전트 ‘카카오 툴즈’에 금융, 모빌리티 등 그룹사 주요 B2C 서비스를 연동해 AI 서비스도 고도화한다. 이를 통해 현재 무료로도 사용할 수 있는 챗GPT for 카카오의 유료 구독을 늘리겠다는 복안이다.

정 대표는 “연말부터 본격적으로 유료 구독자 확대와 프로덕트 고도화에 나서겠다”면서 “카카오에게 AI가 지속 가능한 성장을 담보하는 가장 중요한 신규 매출원으로 진화하는 모습을 보여드리겠다”고 역설했다.