[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 모토라드가 오는 8일부터 12월 4일까지 전국 공식 전시장 9곳에서 ‘BMW R 1300 시리즈’ 시승 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 올해로 전체 라인업이 모두 출시된 BMW R 1300 시리즈를 가까운 전시장에서 편하게 경험할 수 있도록 마련한 전국 시승 행사다. BMW R 1300 시리즈는 ▲투어링 엔듀로 모터사이클 ‘R 1300 GS’ ▲장거리 투어링에 특화된 투어링 엔듀로 모터사이클 ‘R 1300 GS 어드벤처’ ▲럭셔리 투어링 모터사이클 ‘R 1300 RT’ ▲역동적인 로드스터 모터사이클 ‘R 1300 R’ ▲강력한 성능의 스포츠 투어러 ‘R 1300 RS’까지 총 5가지 모델로 구성되어 있다.

참가 라이더는 R 1300 시리즈에 탑재된 신형 박서 엔진의 강력한 성능과 ASA(Automated Shift Assistant) 자동 변속 시스템을 비롯한 다양한 첨단·편의 사양을 자유로운 분위기 속에서 직접 체험할 수 있다.

행사 일정은 전시장에 따라 상이하며 ▲11월 8일 코오롱 모토라드, KJ 모토라드 남서울, 동성 모토라드 전시장 ▲11월 11일 모토라드 대전 전시장 ▲11월 14일 모토라드 서울 및 KJ 모토라드 강남 전시장 ▲11월 21일 모토라드 천안 및 모토라드 대구 전시장 ▲11월 28일 모토라드 창원 전시장에서 시작한다.

행사 참여 고객을 위한 혜택도 준비했다. 시승 완료 고객에게는 각 전시장별로 선착순 50명에게 BMW 모토라드 정품 모자를 선물로 증정한다. 또한 행사 기간 중 온라인 신청 후 시승을 완료한 고객 전원을 대상으로 럭키드로우를 진행해 BMW 모토라드 정품 헬멧, 부츠, 티셔츠, ‘모토라드 데이즈’ 백팩 등을 경품으로 제공한다. 당첨자는 12월 9일 개별 안내 예정이다.