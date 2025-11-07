대략 한 달 반 만에 60%대 회복

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 63%를 기록, 지난주 대비 6%포인트(p) 올랐다는 여론조사 결과가 7일 나왔다.

한국갤럽이 지난 4~6일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지 물은 결과, 63%가 긍정 평가했고 29%는 부정 평가했다. 8%는 의견을 유보했다.

대통령 직무 긍정률이 지난주 대비 6%p 상승해, 대략 한 달 반 만에 다시 60%를 넘었다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과 ‘외교’(30%), ‘경제/민생’(13%), ‘APEC 성과’, ‘전반적으로 잘한다’(이상 7%), ‘직무 능력/유능함’, ‘서민 정책/복지’(이상 4%), ‘추진력/실행력/속도감’, ‘주가 상승’(이상 3%) 순으로 나타났다.

직무 수행 부정 평가자는 ‘도덕성 문제/본인 재판 회피’(14%), ‘외교’(11%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’, ‘경제/민생’(이상 7%), ‘전반적으로 잘못한다’, ‘독재/독단’(이상 6%), ‘부동산 정책/대출 규제’, ‘과도한 복지/민생지원금’(이상 5%) 등을 이유로 들었다.

정당 지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 26%, 조국혁신당, 개혁신당 각각 4%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 24%로 나타났다. 8월 중순 이후 여당 지지도 40% 내외, 국민의힘 20%대 중반 구도가 이어지고 있다.

지난주 조사에서는 서울의 민주당, 국민의힘 지지도가 각각 31%, 32%로 비슷했지만 이번 주는 47%, 18%로 차이가 컸다. 한국갤럽은 “수치상 이런 급변이 발생했을 때 오류의 근거로 삼아 폄훼하는 것도, 실제 민심의 변화로 맹신하는 것도 모두 섣부른 접근”이라며 “소표본에서 불가피한 오차로 여겨 판단 유보하고 이후 몇 주간 추이를 지켜보는 인내가 필요하다”고 설명했다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 12.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.