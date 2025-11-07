경영목표 달성하면 주식으로 지급 머스크, 덩실덩실 춤추며 “감사” 주식 보상 규모 1조달러에 달해 1조달러는 美국방부 1년 예산

[헤럴드경제=김수한 기자] 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 테슬라 시가총액 8조5000억달러 등 경영 목표를 달성할 경우 회사가 1조달러(약 1400조원) 상당의 주식을 보상으로 지급하는 안이 6일(현지시간) 테슬라 주주총회에서 통과됐다.

테슬라 측이 온라인으로 생중계한 영상에 따르면 이날 미국 텍사스주 오스틴 테슬라 본사에서 열린 연례 주총에서 머스크 CEO에 대한 주식 보상안이 주주 투표 결과 가결됐다.

회사 측은 주주 75% 이상이 CEO 보상안에 찬성했다고 밝혔다.

이런 결과가 발표되자 현장에 참석한 주주들은 손뼉을 치며 환호하며 “일론!”, “일론!”이라고 외쳤다.

곧이어 무대에 나온 머스크는 1분가량 팔다리를 덩실덩실 흔들며 기쁨을 표현하는 춤을 춘 뒤 웃으면서 “투표에서 지지해준 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 인사했다.

이날 투표에는 테슬라 지분 13∼15%가량을 보유한 것으로 알려진 머스크 본인도 참여한 것으로 알려졌다.

지난해까지만 해도 테슬라의 법인 등록지가 델라웨어주여서 CEO 보상 관련 투표에 본인이 참여할 수 없게 돼 있었지만, 지난해 주총 이후 테슬라가 법인 등록지를 텍사스주로 이전하면서 새로 적용된 법규에 따라 CEO 본인도 보유한 지분만큼 투표할 수 있게 됐다.

앞서 테슬라 주요 주주 중 하나인 노르웨이 국부펀드는 이 안건에 반대표를 던지겠다고 밝힌 바 있다. 또 세계 최대 의결권 자문사인 ISS와 글래스 루이스도 투자자들에게 반대를 권고했었다.

테슬라 이사회가 설계한 이 보상안은 머스크가 미리 정해진 경영 목표를 달성할 경우 테슬라 전체 보통주의 약 12%에 해당하는 4억2300만여주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급하는 안이다.

머스크가 이 주식 보상을 모두 받을 경우, 정확한 금액은 확인되지 않았지만 그 규모가 총 1조달러 안팎에 달할 것으로 추산된다.

이는 세계 기업 역사상 유례가 없는 천문학적인 규모의 CEO 보상안이다.

블룸버그 통신은 머스크가 이 주식을 모두 받으면 그가 보유한 테슬라 지분 가치는 약 2조4000억달러에 달하게 되며, 이는 현재 그의 순자산 약 4600억달러의 5배 이상 규모라고 전했다.

그렇게 되면 그의 순자산은 현재 전 세계 7개국을 제외한 모든 국가의 국내총생산(GDP)을 넘어선다고 블룸버그는 설명했다.

1조달러는 미 연간 국방 예산에 맞먹는 규모이기도 하다.

이 보상안은 머스크의 지분율을 25% 이상으로 높여 머스크의 회사 지배력을 훨씬 더 강화할 수 있다.

이 보상을 받으려면 머스크는 첫 단계로 현재 약 1조5000억달러 규모인 테슬라의 시가총액을 2조달러로 끌어올린 뒤 단계별 목표치를 넘고 최종적으로 시총 8조5000억달러에 도달해야 한다.

또 테슬라 차량 2000만대 인도, FSD(자율주행) 소프트웨어 구독 1000만건, 휴머노이드 로봇 100만대 배치, 로보(무인)택시 100만대 상업 운행, 상각전 영업이익(EBITDA) 4000억달러 실적 등도 달성해야 한다.

테슬라 이사회는 지난달 하순 주주들에게 보낸 공개서한에서 이 보상안이 주총에서 통과되지 않으면 머스크가 회사를 떠날 수도 있다고 주주들에게 경고했다.

머스크는 지난달 22일 3분기 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’를 언급하며 “만약 우리가 이 로봇 군대를 만든다면, 내가 그 로봇 군대에 강한 영향력을 가질 수 있을까?”라며 “적어도 내가 강한 영향력을 갖지 못한다면 나는 그런 로봇 군대를 만드는 것이 불편하게 느껴진다”고 말했다.

한편 이날 주총에서 테슬라가 머스크의 인공지능(AI) 스타트업 xAI에 투자할 것을 제안하는 안건은 투표 결과가 공개되지 않았다.

회사 측은 제출된 표 중 찬성이 반대보다 많았으나 기권표가 너무 많아 추가적인 검토가 필요하다고 설명했다.

이날 뉴욕증시 정규장에서 전날보다 3.50% 내려 445.91달러에 마감한 테슬라 주가는 CEO 보상안에 대한 주총 표결이 나온 뒤 시간외 거래에서 2%가 넘는 상승세를 보였다가 시간이 흐르며 상승 폭을 대부분 반납했다.