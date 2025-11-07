[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 ‘제 5회 빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’의 수상작을 양재천 빗물펌프장 공사장과 양재천 근린공원 공영주차장 공사장에 설치했다고 7일 밝혔다.

양재천 빗물펌프장 공사장 가설울타리에 적용한 디자인은 ‘빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’ 최우수상 수상작인 ‘서리풀의 빛, 도시를 물들이다’다. 이 작품은 공사장 울타리를 감성과 생명력이 스며드는 도시의 ‘쉼표’로 재해석하고, 안개·풀·반딧불이 등 자연의 요소를 따뜻한 빛으로 표현했다.

또 양재천 근린공원 공영주차장 공사장 가설울타리에는 공모전 입선작인 ‘빛과 기록(記)’ 디자인을 적용했다. 서초구의 대표 명소를 폴라로이드 사진 형태로 구성해 따뜻하고 친숙한 도시 이미지를 담아냈다.

두 가설울타리 모두 ‘빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’을 통해 발굴된 백석예술대학교 학생들의 작품이다. 학생들의 창의적인 디자인을 실제 공공공간에 구현한 사례다.

구는 ‘양재천 빗물펌프장 공사장 가설울타리’ 설치로 한국색채학회가 주최하고 산업통상자원부·한국디자인진흥원·한국디자인단체총연합회가 후원하는 ‘2025 한국색채대상’에서 블루(가치) 부문을 수상하기도 했다. 이번 수상은 서초구 공공디자인의 문화적 기여도와 창의성, 사회적 가치를 인정받은 것으로 서초구 색채 디자인의 우수성을 입증한 성과라는 평가다.

전성수 서초구청장은 “우리 주민, 청년과 함께 전국 최초로 야간 조명을 결합한 공사장 가설 울타리를 조성하게 되어 매우 뜻깊다”며, “앞으로도 일상이 예술이 되고 예술이 일상이 되는 서초구만의 품격있는 도시경관을 만들어 가겠다”고 말했다.