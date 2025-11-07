- 도 농기원, 농업부산물 활용 ‘탄소중립 실천형 연구기반’ 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원은 7일 기술원 내 퇴비사에서 농업부산물을 활용해 바이오차를 직접 제조할 수 있는 차세대 연구설비 현장시연회를 개최했다.

시연회는 농업기술원 연구진과 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ▷차세대 바이오차 생산설비 소개 ▷왕겨 바이오차 생산 시연 ▷질의응답 순으로 진행했다.

이번에 구축한 연속식 차세대 바이오차 제조 연구시설(MCT·Material Carbonization Tunnel 방식)은 ‘2045 탄소중립’ 실현을 위한 핵심기술로, ㈜셀디(SERDI)와 민관 공동협업으로 완성했다.

이 시설은 시간당 200kg 이상의 농업부산물 처리능력을 갖추고 있으며, 연속식·간접탄화·공랭식 구조로 효율성과 친환경성을 동시에 확보했다.

예열 시 전력소모량은 60kW/h 이하로 유지돼 에너지 효율이 높고, 부산물 처리 과정에서 발생하는 유해가스와 열을 제연시설을 통해 정화 및 재활용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

도 농업기술원은 이번 연구설비를 활용해 ▷가축분뇨·하수슬러지 등 다양한 바이오매스의 자원화 연구 ▷폐열·폐가스 재활용 기술 개발 ▷고품질 바이오차 생산조건 확립 등을 지속 추진할 계획이다.

이를 통해 향후 국가 탄소중립 관련 연구개발(R&D) 공모사업 연계 및 플랜트 활용 모델 개발로 연구 성과를 확대해 나갈 방침이다.

김학헌 도 농업기술원 연구개발국장은 “이번 바이오차 제조설비 구축은 충남 농업이 탄소중립 시대에 발맞춰 친환경 농업으로 전환하는 중요한 기반이 될 것”이라며 “농업부산물의 자원화를 통해 온실가스 감축과 농가 소득 향상이라는 2가지 목표를 함께 달성하겠다”고 말했다.

한편, 한국환경산업기술원의 ‘2025 에코스타트업 기후테크 IP’ 지원사업에 선정돼 추진한 이번 연구는 총 2억 7000만원의 연구비(민간부담금 포함)를 투입해 농업부산물의 자원화 및 탄소저감형 성형탄 개발을 위한 탄화·제연장비 고도화 연구를 수행했다.