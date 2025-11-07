대형주 중심 강세장에…‘TOP 3·10’ 등 소수 종목 집중 ETF 출시 잇따라 강세장 편승해 수익률 우수하고 상품 홍보 유리…변동성·개별 악재 취약은 주의해야

[헤럴드경제=김유진 기자] 분산투자를 표방하는 상장지수펀드(ETF)조차도 소수 대형주에 집중 투자한 상품이 쏟아지고 있다. 대형주와 중소형주 간 수익률 양극화 확대에 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

7일 금융투자업계와 IBK투자증권에 따르면 지난달 신규 상장된 12개의 ETF 가운데 절반인 6개 상품은 특정 테마에 맞춰 일부 대형주에 집중 투자하는 방식의 이른바 테마 집중형 상품이었다.

‘TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스’, ‘RISE 글로벌게임테크TOP3Plus’, ‘RISE 미국고배당다우존스TOP10’, ‘SOL 미국넥스트테크TOP10액티브’, ‘HANARO 증권고배당TOP3플러스’, ‘KODEX K조선TOP10’ 등이다.

TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스는 K-전력기기에 대한 높아진 시장 관심을 반영해 출시된 상품으로, 전날 기준 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC 3개 종목에 70% 이상을 집중 투자하고 있다.

HANARO 증권고배당TOP3플러스는 한국금융지주·미래에셋증권·NH투자증권에 3개 종목에만 총 60% 이상, KODEX K조선TOP10은 한화오션·삼성중공업 등 4개 종목에 85% 가까이 집중 투자된다.

소수 대형주 중심의 테마 집중형 ETF의 인기는 최근 대형주 중심으로 강세장이 펼쳐지고 있는 상황과 맞닿아있다.

한국거래소에 따르면 유가증권시장 시가총액 상위 1∼100위권의 대형주로 구성된 코스피 대형주 지수는 연초 대비 전날 74.5% 급등해, 같은 기간 코스피 중형주 지수(40.2%) 및 코스피 소형주 지수(16.7%)의 상승률을 크게 앞섰다.

ETF가 기본적으로 분산 투자로 안정적 수익을 추구하는 상품이지만 최근 강세장의 편승 효과를 높이고 상품 홍보에도 유리해 테마 집중형 ETF 출시가 늘어났다는 분석이 나온다.

김인식 IBK투자증권 연구원은 “주요 운용사들이 ‘톱(TOP)3’·‘TOP10’과 같은 형태의 소수 종목 집중형 구조를 도입하면서 시장의 대형주 쏠림이 강화되고 단기 모멘텀도 확대한 측면이 있다”며 “압축형 테마 상품의 확산은 변동성 노출 리스크를 내포하고 구성 종목의 개별 이벤트에 따라 성과 편차도 커질 수 있다”며 주의를 당부했다.