쿠킹 클래스·방송 지원…소비자 접점 넓혀

[헤럴드경제=정석준 기자] 풀무원샘물은 올해 1월부터 9월까지 풀무원샘물(330㎖, 500㎖, 1ℓ, 1.5ℓ, 2ℓ) 누적 판매량이 2억4000만병을 돌파했다고 7일 밝혔다.

풀무원샘물은 “워터 페어링 트렌드 확산에 따라, 요리와 일상에서 물의 맛과 미네랄 밸런스를 중요하게 생각하는 소비자들이 늘어난 데 힘입은 결과”라고 전했다.

풀무원샘물은 올해 ‘요리의 기본 재료로서 물의 가치’를 강조하는 브랜드 캠페인을 전개했다. 지난 4월에는 셰프 에드워드 리를 브랜드 앰버서더로 발탁해 ‘요리는 물부터, 에드워드 리의 선택 풀무원샘물’ 캠페인을 열었다. 이후 쿠킹 클래스를 통해 소비자 접점을 확대했다.

또 최근 방영을 시작한 채널A 요리 예능 ‘마스크 셰프’에 제품을 지원하며, 요리용 물로서의 존재감을 강화하고 있다. ‘마스크 셰프’는 마스크로 정체를 감춘 셰프들이 요리 실력으로만 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 맛 평가 장면에서 풀무원샘물의 품질과 미네랄 밸런스가 자연스럽게 드러날 것으로 기대된다.

풀무원샘물 관계자는 “요리할 때뿐만 아니라 일상에서도 좋은 물에 대한 관심이 커지며 풀무원샘물의 제품력을 인정받고 있다”며 “다양한 콘텐츠와 체험형 프로그램을 통해 소비자 접점을 넓히며 ‘좋은 물의 가치’를 전파하겠다”고 말했다.