브레이킹 체인스 작전 결의안 만장일치 채택 초국경 스캠범죄·인신매매 등 국제 공동대응

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국 경찰이 주도하는 글로벌 스캠범죄 대응 작전 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains)’에 동남아시아 경찰협력체인 아세아나폴(ASEANAPOL) 회원국 전원이 참여하기로 했다.

6일 경찰청에 따르면 태국 방콕에서 지난 3일부터 열린 제43차 아세아나폴 총회에서 한국 경찰이 제안한 ‘초국가 스캠·인신매매 대응을 위한 글로벌 공조 작전’ 결의안이 아세안 10개 회원국(캄보디아·베트남·라오스 등)의 만장일치로 채택됐다.

브레이킹 체인스 작전은 국경을 넘나들며 활개치는 스캠센터와 인신매매, 온라인 사기 등 초국가 범죄의 연결 고리를 끊기 위한 글로벌 공조 프로젝트다. 현재 한국 경찰이 중심이 돼 추진 중이다.

이번 결의안 채택은 경찰청과 아세아나폴 간 공동 대응을 제도화할 협력 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 경찰청은 앞으로 회원국 경찰 간 정보공유·공조수사·피해자 보호 등 구체적인 협력을 체계적으로 추진할 계획이다.

경찰청 대표단은 총회 기간 아세아나폴 사무국·회원국 등과 양자 협의, 공동 논의 등을 통해 결의안의 취지와 실행 방향을 설명하며 폭넓은 공감대를 형성한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰청은 지난달 23일 초국경 범죄에 공동 대응하기 위한 국제공조협의체를 주도적으로 출범시켰다. 협의체는 참여국들과 공조수사를 활성화하고 브레이킹 체인스 작전까지 연계해 추진할 예정이다.

경찰청은 오는 11일 서울 서대문구 미근동 청사에서 첫 브레이킹 체인스 글로벌 공조 작전회의를 열고, 아세아나폴 회원국 등 주요 공조국 경찰과 함께 구체적인 사업 계획과 실행 단계를 논의할 방침이라고 한다.

또한 경찰청은 이번 결의안의 실질적 이행을 위해 ‘한-아세안 협력기금’을 활용할 계획이다. 이를 통해 아세아나폴 회원국과 정보 공유는 물론 현장 공조 역량을 강화하겠다는 구상이다.

이재영 경찰청 국제협력관은 “브레이킹 체인스 결의안 채택은 대한민국 경찰청과 아세아나폴이 함께 만든 국제공조 전환점”이라며 “앞으로도 아세아나폴과 함께 초국가 범죄 대응과 피해자 보호를 위한 실질적 협력 모델을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.