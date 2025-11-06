[헤럴드경제=채상우 기자] 인도네이사 자카르타 택시 기사에 폭언을 하고 택시 안에서 소변을 보는 등 난동을 벌인 20대 한국 남성이 “지병 때문”이라고 주장했다.

6일 동아닷컴 보도에 따르면, 남성 A씨는 매체를통해 “지병으로 인해 순간 판단력을 잃었다”고 주장을 전했다.

그는 소리를 지르고 기행을 벌인 것에 대해 “극심한 체증 중 화장실에 가고 싶다고 요청했으나 기사가 거절해 순간적으로 감정을 조절하지 못했다”며 “지병이 있는데, 차에 실례를 하면 안되니 폭력적인 행동을 하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “당시 기사에게 사과의 뜻을 전했지만 늦었다고 생각했다”며 “죄송하고 괴롭다. 한국인의 이미지를 손상시킨 점을 깊이 반성한다”고 말했다.

그러면서 “피해 입으신 모든 인도네시아분들께도 죄송하다”며 “앞으로 같은 일이 반복되지 않도록 전문적인 치료를 받으며 똑바로 행동하고 살겠다”고 전했다.

앞서 해당 논란은 인도네시아 택시 기사가 지난달 30일(현지시각) 자카르타 남부 안타사리 고가도로를 지나던 중 택시 안에서 일어난 상황이 찍힌 블랙박스 영상을 자신의 틱톡 계정에 공개하며 알려졌다.

당시 공개된 블랙박스 영상을 보면 극심한 정체를 겪는 도로 한 가운데 있던 택시 안에서 A씨는 택시 기사에 “소변 마렵다”, “빨리 가라” 등 한국어와 영어를 섞어 재촉했고, 결국 기사는 차량 내에 있던 생수병에 소변을 보도록 했다.

또 A씨는 기사에게 “배고프다”며 소리치고 손에 들고 있던 휴대전화를 집어 던지거나 택시 안에 거꾸로 눕는 등 기행을 이어갔다.

A씨의 기행은 여기서 끝이 아니었다.

영상이 공개된 이틀 뒤 자카르타의 한 한식당에서도 A씨를 목격했다는 목격담이 들려왔다. 이에 따르면 A씨는 음식을 주문하자마자 그릇과 접시를 깨뜨리고 직원에 폭력을 행사했다. 다른 직원들이 제지하자 밥솥을 부수고 먹던 밥을 토하는 등 기행을 이어갔고 보안요원과 업주가 나서 A씨를 제압한 것으로 나타났다.