[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원은 7일부터 23일까지 경기도 6차산업 안테나숍 7곳에서 ‘고객 감사 특별판촉전’을 진행한다.

안테나숍은 소비자 반응을 바탕으로 제품 기획이나 개발에 활용하는 전략 점포로, 지역 농산물로 만든 6차산업 인증 가공식품을 중점으로 판매하며 지역 농가의 안정적인 판로를 제공하고 있다.

행사는 농협하나로마트 고양점, 성남점, 동탄점, 수원점과 엘리트농부 김포로컬푸드직매장, 양평친환경로컬푸드직매장, 경기도로컬푸드직매장 7곳에서 진행된다. 김장철을 맞아 과일즙, 찹쌀가루, 유지류 등 다양한 품목을 대상으로 1+1 증정 행사를 운영한다.

경기도 6차산업 안테나숍의 올해 3분기 누적 매출은 24억원으로 전년 대비 30% 이상 증가했고, 꾸준한 매출 상승세를 이어가고 있으며 지역 농산물과 6차산업 제품의 우수성을 소비자에게 널리 알리는 데 기여하고 있다.

최창수 경기도농수산진흥원장은 “이번 행사는 경기도의 우수 농특산물들을 합리적인 가격에 만날 수 있는 좋은 기회”라며 “지역 농가들의 품질 좋은 제품을 널리 알리고, 소비자와의 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.