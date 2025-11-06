스마트 제조 평생교육 협력 지역 전략산업 맞춤형 인력양성·기술혁신

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 국립창원대학교 RISE사업단(단장 조영태)이 경남조선해양기자재협동조합(이사장 나영우)과 손잡고 스마트 제조산업 중심의 평생교육체계 구축에 나섰다.

양 기관은 6일 협약식을 갖고 지역 전략산업의 지속 가능한 성장과 산업계 맞춤형 인재 양성을 위한 본격적인 협력에 돌입했다.

이번 협약은 지역 제조산업의 디지털 전환(DX)과 기술 인력 수요 변화에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 앞으로 ▷지역 산업 수요 기반의 맞춤형 교육과 훈련과정 공동 발굴 ▷교육 및 연구 인프라의 상호 개방과 공동 활용 ▷재직자 직무역량 강화 및 산학협력 활성화 ▷연구 성과·기술 정보 교류 등 다방면에서 협력하기로 했다.

특히 협약을 계기로 국립창원대의 연구·교육 역량과 조선해양기자재협동조합의 현장 네트워크가 결합되면서, 지역 산업 맞춤형 인재 양성과 기술혁신을 위한 실질적인 산학 협력 모델이 구축될 것으로 기대된다.

조영태 단장은 “이번 협약은 지역 제조산업의 디지털 전환을 앞당기고, 기술 인력 수요 변화에 유연하게 대응하기 위한 뜻깊은 출발점”이라며 “창원대가 보유한 교육·연구 인프라를 활용해 지역 산업체 맞춤형 평생교육 모델을 지속적으로 확산하겠다”고 말했다.

한편 국립창원대 RISE사업단은 스마트 제조 및 제조DX(디지털 전환) 분야를 중심으로 지역 산업의 혁신 성장을 견인하고 있다. 산학협력 기반의 평생교육 체계 구축을 통해 중소 제조기업의 기술경쟁력과 현장 인력의 역량을 높이는 데 주력하고 있으며, 앞으로도 다양한 산업 유관기관과의 협력을 확대해 나갈 계획이다.