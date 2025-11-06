강세지 승리에 의미 국한…“내년 중간선거 선전은 미지수” 민심향배는 확실…민생고·애국자·반기득권 등 선거 키워드 관측

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 이후 처음으로 열린 일반선거에서 야당 민주당이 압승했다.

트럼프 대통령의 9개월 국정운영에 대한 민심을 보여주는 성격이 있는 정치 이벤트인 만큼 다채로운 해석이 뒤따르고 있다.

민주당은 지난 4일(현지시간) 열린 뉴욕시장, 버지니아와 뉴저지 주지사 선거에서 모두 쉽게 이겼다.

뉴욕에서는 사회주의자인 진보의 새 아이콘 조란 맘다니 뉴욕주 의원이 시장으로 당선됐다.

버지니아주에서는 에비게일 스팬버거 전 연방 하원의원, 뉴저지주에서는 마이키 셰릴 연방 하원의원이 주지사에 선출됐다.

이런 결과를 두고 백악관과 상·하원 다수당을 모두 공화당에 내준 민주당의 반격이 시작됐다는 관측이 나온다.

공화당의 선거 전략가 마이크 두헤임은 미국 NBC 방송 인터뷰에서 “대참패였다”고 평가했다.

두헤임은 “주 단위 공화당원들에게 재앙 같은 밤이었고 전국 단위 공화당원들도 경각심을 가져야 한다”고 강조했다.

예상을 뛰어넘는 대승이긴 하지만 민주당이 이를 내년 중간선거 선전의 길조로 단정하기에 이르다는 평가가 지배적이다.

일단 뉴욕시, 버지니아주, 뉴저지주는 모두 민주당의 강세 지역으로 분류되고 있다.

연방 상·하원의 다수당이 바뀔 수 있는 내년 중간선거나 2028년 대통령 선거에서도 어차피 선전 가능성이 큰 곳에서 이겼다는 얘기다.

영국 시사주간지 이코노미스트는 “민주당이 자신들의 상태가 양호해 내년 중간선거 선전을 장담한다면 오판일 것”이라고 지적했다.

미국 현지 언론은 이번 선거를 확대해석할 수 없다고 하더라도 민심의 향배에 대한 시사점은 분명하다고 본다.

NBC는 이번 민주당 승리의 동력이 유권자들의 경제적 어려움과 트럼프 대통령에 대한 반감에 있다고 짚었다.

맘다니, 스팬버거, 셰릴 당선인은 경제적 의제, 민생경제의 문제를 선거운동 중심에 두고 공화당 후보들을 난타했다.

사회주의자 맘다니, 중도좌파 스팬버거, 셰릴 당선인은 정책 비전이 달랐지만, 민생경제를 간판 문제로 삼는 전략은 공통이었다.

트럼프 대통령을 추종하는 공화당 후보들이 지역 단위에서도 실패를 답습할 것이라는 캠페인이 주효한 것으로 풀이된다.

지난달 24∼28일 실시된 NBC 여론조사에서 전국 유권자 63%가 트럼프 행정부의 경제정책이 기대 미만이라고 응답했다.

민주당의 선거전략가 제시 퍼거슨은 “사람들이 트럼프 때문에 삶이 힘들고 돈이 많이 들어간다고 생각한다”고 해석했다.

퍼거슨은 국가 차원의 거시경제가 아니라 서민의 일상과 밀접한 체감 경제를 선거 의제로 삼으면 승리한다고 주장했다.

민생경제뿐만 아니라 트럼프 대통령의 정책 전반에 대한 불만도 민주당 승리에 한몫한 것으로 관측된다.

스팬버거, 셰릴 당선인은 트럼프 대통령이 싫다는 이유로 투표장에 온 것으로 조사된 전체 유권자의 40%를 사실상 모두 데려갔다.

국가 상황에 불만이 있거나 분노한다는 이들은 전체 투표자의 60%를 넘는 것으로 조사됐다.

스팬버거, 셰릴 당선인은 각각 이들의 77%, 75%를 쓸어 담아 트럼프 행정부를 향한 비판에 힘을 얻은 것으로 관측됐다.

이코노미스트는 이번 선거를 통해 드러난 민심에서 민주당이 얻을 교훈으로 민생경제를 가장 먼저 거론했다.

물가안정, 생계비 절감, 고용안정 등 일상에 밀착한 경제여건 개선책을 제시하면 유권자에게 호소력을 지닌다는 말이다.

이코노미스트는 버지니아, 뉴저지 주지사 선거에서 민주당의 후보 선택이 적절했다고 두 번째 교훈을 제시했다.

스팬버거 당선인은 중앙정보국(CIA) 요원, 셰릴 당선인은 해군 헬리콥터 조종사 출신으로 애국심을 입증한 까닭에 ‘미국을 혐오하는 민주당’이라는 공화당의 공세가 먹히지 않았다는 것이다.

이코노미스트는 대중이 엘리트를 싫어하는 격동의 시대에 선거 때 기득권 수호를 내세우면 필패라는 점도 교훈으로 들었다.

뉴욕 시민들이 시와 주의 법규에 제약받아 시행이 어려울 정도의 정책을 내세우는 맘다니를 선택한 원인이 그의 정책이 좋아서라기보다 기득권을 향한 개탄이 크다는 데 있다는 분석이다.