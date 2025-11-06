[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력안전기술원(KINS)은 6~7일 대전 유성 호텔인터시티에서‘2025년도 원전 계통 및 기기 성능평가 워크숍’을 개최한다.

이번 워크숍은 원자력 및 유관기관 실무자들이 한자리에 모여 원전 계통 성능평가 분야의 최신 동향 및 규제 방향을 공유하고, 규제요건의 적용 현황, 문제점 및 개선 방향 등에 대해 자유로운 의견 교환하는 토론의 장으로 올해 30회째를 맞이했다.

워크숍에는 KINS, 한국수력원자력(KHNP) 등 유관기관의 전문가들이 모여 가동중시험 규제지침 개정사항을 비롯하여 가동중시험 현안사항 뿐만이 아니라 정비규정 규제 방향, 정비규정 및 가동중정비 준비현황 등에 대해서도 논의할 예정이다.

첫째날인 6일에는 KINS 김윤일 원자력안전본부장의 개회사를 시작으로 ▷가동중시험 규제지침 개정사항 ▷가동중시험계획서 인허가 경험사례 ▷가압기 파일럿구동안전방출밸브(POSRV) 현안 사례 ▷원전 안전성 증진을 위한 2025년 가동중시험(IST) 워킹그룹 활동 ▷정비규정(제도화 및 검사 사례) ▷정비규정 및 가동중정비 이행현황 및 최적화 방안 등 6개 주제 발표와 질의응답 및 종합토의가 진행된다.

7일에는 ▷계통 성능평가 관련 규제사례 ▷운전제한조건(LCO) 점검요구사항 최신 검토사항 등 2개 주제 발표 후 종합토의가 진행될 예정이다.

김윤일 KINS 본부장은 “이번 워크숍이 원전 계통 및 기기 성능평가와 관련된 규제요건 및 기술기준의 적용과 이행 과정에서 나타날 수 있는 문제점을 적시에 파악하고 합리적인 해결책을 모색하는 데 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.