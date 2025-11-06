소속팀 페예노르트서 왼허벅지 다쳐 9월 이어 11월 A매치 2연전도 빠져

[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 축구 국가대표팀의 ‘중원사령관’ 황인범(페예노르트)이 또다시 부상으로 홍명보호 전력에서 제외된다.

대한축구협회는 6일 황인범이 왼쪽 허벅지 근육 통증을 호소해 선수 보호차원에서 소집에서 제외키로 결정했다고 발표했다.

황인범의 소소속팀인 네덜란드 페예노르트는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 경기를 하루 앞두고 진행한 로빈 판페르시 감독의 기자회견 내용을 홈페이지에 전하면서 황인범이 다쳤다고 밝혔다.

구단은 “유럽 클럽대항전 경기를 앞둔 페예노르트는 10명의 선수를 부상으로 잃은 상태이며, 그중 4명이 미드필더”라면서 “황인범도 심각한 부상을 입었다. 감독에 따르면 황인범은 6∼8주 전열에서 이탈한다”고 썼다.

이에따라 오는 14, 18일 국내에서 열리는 11월 A매치 2연전에 또다시 합류하지 못하게 됐다.

대표팀은 황인범을 대체할 자원을 따로 뽑지 않고 26명의 선수로 볼리비아와 가나전을 치르기로 했다. 공격 전개 능력이 좋은 김진규(전북)와 백승호(버밍엄시티) 등이 황인범의 역할을 대신할 것으로 보인다.

붙박이 미드필더 황인범은 지난해 7월 홍명보호가 출항한 뒤 계속 중용됐으나 지난 8월 소속팀에서 종아리 근육을 다쳐 9월 A매치 때는 대표팀에 오지 못했다.

2026 북중미 월드컵을 앞두고 완전체 조합을 실험하는 홍명보호로선 공격 전개와 중원 조율에서 독보적인 영향력을 미치는 황인범의 이탈이 작지 않은 악재다.