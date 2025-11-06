혁신도시 공공기관-지역은행 첫 협약 협력기업·ESG 우수기업에 최대 2.93% 금리 우대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 한국남동발전과 손잡고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 상생 금융을 본격화하고 나섰다. 이는 경남혁신도시 공공기관과 지역 대표 은행 간의 첫 번째 상생 금융 협약 사례로, 지역 자금의 선순환 구조를 만든다는 점에서 의미가 크다.

BNK경남은행은 6일 본점에서 한국남동발전 강기윤 대표와 김태한 은행장이 참석한 가운데 ‘상생·협력 및 지역발전을 위한 동반성장 협력대출 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 BNK경남은행의 ‘BNK 부울경 지역형 생산적 금융 사업’의 일환으로 마련됐으며, 한국남동발전의 협력사 및 지역 중소기업에 안정적인 금융 지원을 제공해 성장의 기반을 다지고 지역 산업 전반에 활력을 불어넣는 것이 목표다.

협약에 따라 두 기관은 총 200억원 규모의 협력자금을 조성하고, 한국남동발전에서 추천한 협력기업과 더불어 ESG(환경·사회·지배구조) 및 일자리 창출 우수 기업 등에 자금을 지원하게 된다.

특히 주목할 점은 실질적인 금융 혜택이다. 지원 기업들은 예탁금 감면과 추가 감면을 통해 최대 연 2.93%의 감면 이율을 적용받아 저렴한 금리로 대출을 이용할 수 있게 된다.

BNK경남은행 김태한 은행장은 “한국남동발전이 진주 혁신도시 이전 후 지역과 상생하기 위해 다양한 노력을 해온 점에 감사하다”며 “이번 협약이 지역 중소기업을 실질적으로 지원하는 상생 방안이 되고, 지방 이전 공기업과 지역 금융기관이 협력하는 모범 사례로 발전하길 기대한다”고 말했다.

경남은행은 금융회사 지역재투자 평가에서 경남과 울산지역 6년 연속 최우수 등급을 획득하며 지역경제의 든든한 버팀목 역할을 해왔다. 또 한국남동발전 역시 공공기관 동반성장 실적평가에서 4년 연속 최우수 등급을 받는 등 지역 사회와의 상생을 위해 지속적으로 노력해왔다.

두 기관은 이번 협약에 따른 성과가 지역경제 활성화와 지역민의 행복으로 이어질 수 있도록 지속적인 동반성장을 약속했다.