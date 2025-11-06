첫 암표상 기획조사…30대 공공기관 직원·사립교사도 수억대 부당소득

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청은 17개 전문 암표업자(법인 3곳)를 대상으로 세무조사를 한다고 6일 밝혔다. 암표상을 상대로 기획 세무조사를 진행하는 것은 이번이 처음이다.

티켓거래 플랫폼 판매의 절반 가까운 거래를 독식하는 상위 1%, 400여명 중에서도 가장 탈루 혐의가 짙은 업자들이다.

한류콘텐츠 여행상품을 기획하는 여행사 A사는 중고거래형 암표업체 B사에 티켓당 10만원 상당의 수수료를 지급하고 K팝 콘서트 암표를 대량으로 사들인 뒤 한류 관광객에게 정가의 2.5배에 달하는 가격으로 재판매했다. 이런 식으로 6년간 최소 4만매의 암표를 되팔았다. A·B 업체가 과소신고한 관련 매출만 총 100억원에 달한다.

암표업자 C씨는 중고거래 커뮤니티와 SNS를 통해 명품 잡화를 판매하면서 공연·스포츠경기 입장권까지 취급했다. 개인 SNS로 암표 판매를 홍보하면서도 사업자 등록을 하지 않은 채 판매대행자료 생성을 피하기 위해 개인 계좌로 대금을 입금받았다. 국세청 신고소득이 전혀 없는데도, 5년간 신용카드로 약 30억원을 결제하며 호화생활을 누렸고, 5억원 상당의 해외주식까지 사들였다.

안덕수 국세청 조사국장은 “상위 1% 판매자의 연간 판매 건수를 크게 상회하는 전문 암표상 중에서도 탈루 혐의가 짙은 자들을 조사대상으로 했다”며 “공공기관 근무자 및 사립학교 교사를 포함해 기업형 암표업자에 이르기까지 총 17개 업자들”이라고 밝혔다.

모두 30대 중반 남성인 공공기관 종사자와 사립학교 교사는 각각 4억원과 3억원 이상의 부당소득을 올렸다고 안 국장은 설명했다.

이들 17개 업자가 신고누락한 암표 물량은 최소 220억원에 달하는 것으로 국세청은 보고 있다.

가장 전형적인 수법은 입장권에 웃돈을 얹어 되파는 중고거래형으로, 중고거래 플랫폼 성장에 편승해 급격히 불어나고 있다는 게 국세청 설명이다. 이들은 수년간 4만건 이상 입장권을 되팔아 정가의 최대 30배의 폭리를 취했다.

판매 내역이 드러나지 않도록 대금은 개인계좌로 수취하는 동시에 ‘판매 완료’ 처리하지 않은 채 관련 게시물을 삭제했다.

대리 티켓팅, 소위 ‘댈티’도 주요 수법이다. 대리 티켓팅 업자는 전문 노하우를 갖춘 조직적 사업체로 활동하며 고수익을 올리는 동시에 ‘창업중소기업 세액감면’ 혜택을 받는 사례까지 있다고 국세청은 지적했다.

그밖에 불법책임을 분산하기 위해 매크로 프로그램을 티켓 희망자에게 직접 판매하거나, ‘온라인 새치기’가 가능한 ‘직접 예약링크’(직링)를 판매하는 수법도 적지 않다고 국세청은 설명했다.

국세청은 “이번 세무조사는 민생과 시장질서에 미치는 사안의 파급력과 시급성을 감안해, 암표업자들의 수익 내역과 자금흐름 및 은닉재산 유무 등을 신속하고 철저히 검증하는 데 중점을 두고 추진하겠다”며 “금융추적, 금융정보분석원(FIU) 정보 등 가용수단을 활용해 암표판매와 관련된 현금거래를 빠짐없이 확인하고, 탈루세금을 추징하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 조세범 처벌법에 따라서 조세포탈 혐의가 확인되면 고발 조치한다는 방침이다.