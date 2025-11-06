소비자 단체소송 활성화 등 보호수단 확충

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 6일 청년층의 깜깜이 스드메(스튜디오·드레스·메이크업), 중년층의 건강관리 업종 먹튀 폐업, 노년층의 상조회사 피해 등 생애주기별로 합리적 소비를 지원하기 위한 제도개선을 추진하겠다고 밝혔다.

주 위원장은 이날 서울 컨퍼런스하우스 달개비에서 소비자단체 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

주병기 공정거래위원장이 6일 서울 컨퍼런스하우스 달개비에서 소비자단체 간담회를 개최했다. [공정거래위원회 제공]
그는 “오늘날의 소비자정책은 국민의 삶과 가장 밀접하게 맞닿아 있는 분야”라며 “변화하는 환경에서도 흔들림 없이 국민의 안전과 권익을 보장해 나가는 것이 핵심 과제”라고 말했다.

주 위원장은 국민의 일상이 된 전자상거래 분야에서도 소비자 보호를 강화하기 위해 다크패턴 등 반칙행위 감시도 강화하겠다고 강조했다. 소비자 피해가 발생할 때 신속하고 효과적으로 구제할 수 있도록 소비자 단체소송 활성화 등 제도 개선도 추진한다는 방침이다.

문미란 한국소비자단체협의회 회장 등 참석자들은 소비자 피해구제 기금 조성이 필요하다는 의견을 제시했다. 탄소중립 사회 전환에 있어서 소비자가 주체가 될 수 있도록 법적 기반을 마련해 달라고 요청했다. 해외 위해 제품에 대한 적극적인 대응도 주문했다.

이번 간담회는 주 위원장이 취임 후 이어온 ‘릴레이 현장 간담회’ 중 소비자 분야의 첫 행보다. 주 위원장은 “소비자 주권 강화를 위한 노력을 지속해 나가겠다”며 “소비자단체를 비롯한 현장의 목소리가 충실하게 반영될 수 있도록 소통을 더욱 강화하겠다”고 약속했다.


