‘CES 2026’ 혁신상 수상

LG에너지솔루션은 5일(현지시간) 미국소비자기술협회(CTA)가 선정하는 첨단 모빌리티(Vehicle Tech & Advanced Mobility) 부문에서 배터리 수명 향상 기술로 ‘CES 2026’ 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.

수상작은 ‘Better.Re(배터.리) 솔루션’(사진)이다. 배터리 기업이 순수 소프트웨어 기술로 CES 혁신상을 수상한 것은 이번이 최초다. 이는 하드웨어를 넘어 소프트웨어 분야에서도 최고의 기술을 인정받은 결과로 평가된다.

이 솔루션은 ▷LG에너지솔루션이 자체 개발한 배터리 수명예측 알고리즘 ▷약 12억㎞에 달하는 실제 주행 데이터 ▷충전 및 주차 등의 다양한 운전 운행 정보 등을 토대로 개발된 배터리 수명 향상 기술이다. 배터리의 퇴화를 늦추고, 이상 현상을 사전 예측해 배터리 수명을 최대 2배 이상 향상시킬 수 있는 것이 특징이다.

LG에너지솔루션의 Better.Re (배터.리) 솔루션은 ‘고객 유도형’과 ‘제어형’ 방식으로 나뉜다. 고객 유도형은 배터리 퇴화에 영향을 미치는 16가지 사용자 행동 인자를 바탕으로 맞춤형 수명 관리 가이드를 제공하고, 운전자의 습관 개선을 통해 배터리 성능을 최적화해 퇴화를 늦추는 방식이다. 양대근 기자