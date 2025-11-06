文차관, LG사이언스파크 마곡 방문

정부가 산업계와 소통을 통해 기업의 연구개발(R&D) 투자·제도 개선 수요를 발굴해 우리 산업 도약을 이끌 기술의제와 산업 R&D 혁신방안을 마련키로 했다.

산업통상부는 문신학(사진) 차관 주재로 6일 서울 LG 사이언스파크 마곡에서 ‘제1차 산업기술 전략대화’ 행사를 열고 정수헌 LG사이언스파크 대표, LG그룹 주요 계열사 최고기술책임자(CTO)들과 이같은 산업 R&D 혁신 방안을 논의했다고 밝혔다.

산업부는 우리 산업의 미래를 책임질 핵심 산업 기술 발굴을 위해 정부와 기업 간 협의 채널인 ‘산업기술 전략대화’를 신설하고 LG그룹과 처음 만났다. 이 자리에는 LG디스플레이, LG에너지솔루션, LG이노텍, LG화학, LG전자 등 LG 주요 계열사 CTO들이 참석했다. 이 자리는 경쟁국과의 기술경쟁에서 앞서나가기 위해 산업계가 필요로 하고, 상용화가 시급한 대형 R&D 프로젝트를 대기업과 톱다운으로 발굴하기 위해서다.

산업부는 이번처럼 주요 기업 기술 책임자들과 지속적 소통을 통해 대형 R&D 프로젝트인 ‘산업기술-퀀텀 점프 이니셔티브’ 주제를 발굴해 내년도 정부 예산안에 적극 반영할 계획이다. 이날 행사에서 정부는 LG 계열사의 산업기술 R&D 수요를 확인하고 ‘산업기술-퀀텀 점프’ 후보 주제를 논의했다. 산업 R&D 혁신 방안을 주제로 자유 토론도 이뤄졌다. 배문숙 기자