오는 30일까지 신규 가입 고객 대상 이벤트

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권은 신한 SOL증권 앱 커뮤니티 신규 가입 고객을 대상으로 ‘내 첫 스토리 커피 챌린지’ 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 30일까지 진행된다. 투자 입문 고객을 응원하고 건전한 투자 문화를 확산하기 위한 취지로 마련됐다.

참여를 원하는 고객은 신한 SOL증권 앱 내 커뮤니티에 신규 가입한 뒤 첫 스토리를 작성하면 된다. 선착순 3000명에게 스타벅스 아메리카노 교환권이 제공된다.

기존 커뮤니티 회원을 위한 ‘월간 미션 챌린지’ 이벤트도 진행 중이다. 다양한 투자 스토리에 ‘좋아요’를 가장 많이 누른 고객에게 커피 쿠폰이 제공된다. 공개 스토리를 10개 이상 작성한 회원 중 우수 스토리 작성자로 선정된 고객에게는 금융투자상품권이 지급된다.

신규 가입 이벤트 참여 고객도 ‘월간 미션 챌린지’에 중복 참여가 가능하다.

신한투자증권 관계자는 “투자를 처음 시작한 고객들이 커뮤니티를 통해 서로의 경험과 의견을 공유하며 바른 투자를 하길 바란다”며 “코스피 5000을 함께 기대하며 고객과 시장이 동반 성장할 수 있는 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.