7일 영주 365시장서 체험·공연·먹거리 한자리… 시민·상인 함께하는 지역 상권 축제

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 전통시장 활성화와 지역 상권 회복을 위해 7일 영주 365시장 일원에서 ‘문어랑 전이랑! 문전성시 영주!’ 행사를 개최한다.

이번 행사는 ‘문전성시(門前成市)’라는 이름처럼 시장 앞이 사람들로 북적이는 활기찬 전통시장 분위기를 재현, 시민과 상인이 함께 즐기는 축제의 장으로 마련됐다.

행사는 오후 1시부터 9시까지 진행되며, 체험·공연·먹거리 등 다양한 프로그램이 하루 종일 이어질 예정이다.

오후 1시부터는 비석치기, 사방치기 등 전통놀이 체험과 함께 에코백 만들기, 플로깅 키트 만들기 등 시민이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램이 운영된다.

본행사는 오후 6시부터 내빈소개와 축사를 시작으로 지역가수 공연 등 흥겨운 무대가 이어져 전통시장의 밤을 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

또한 오후 6시부터 9시까지 운영되는 먹거리 장터에서는 행사 주제인 ‘문어’와 ‘전’을 비롯해 시장 상인들이 직접 준비한 다양한 음식이 선보여질 예정이다.

시민들은 영주365시장 특유의 인심과 정(情) 이 묻어나는 먹거리를 즐기며 지역 상권의 따뜻한 온기를 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 행사는 가족과 친구가 함께 즐기며 추억을 쌓을 수 있는 특별한 시간이 될 것”이라며 “많은 시민들이 전통시장을 찾아 지역 경제에 활력을 불어넣고, 상인들과 함께 따뜻한 정을 나누는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 영주시는 이번 행사를 통해 침체된 전통시장에 활기를 불어넣고, 시민과 상인이 함께 상생하는 지역 축제로 자리매김할 수 있도록 다양한 지원을 이어갈 계획이다.