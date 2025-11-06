주산연, 11월 아파트분양전망지수 발표 전국 평균 19.4p↓…서울은 26.3p 하락

[헤럴드경제=김희량 기자] ­밝았던 아파트 분양 전망이 10·15 부동산 대책 영향으로 한 달 만에 고꾸라졌다. 대출규제로 인한 분양시장 위축이 전월세 가격 상승을 심화시킬 수 있다는 우려도 나온다.

6일 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 11월 아파트 분양전망지수는 전국 평균 19.4p(포인트) 하락한 72.1로 나타났다고 밝혔다. 지난 10월, 전달 대비 15.9p 상승해 91.5를 기록했던 해당 지수는 그보다 더 큰 폭으로 떨어지며 시장의 받은 충격을 보여줬다.

수도권에서는 서울(111.1→84.8, 26.3p↓), 경기(97.1→69.7, 27.4p↓), 인천(92.3→65.2, 27.1p↓) 모두 큰 폭으로 하락 전망됐다. 지수가 100을 넘으면 분양 전망을 긍정적으로 보는 사업자가 더 많고 100 미만이면 그 반대를 뜻한다.

비수도권에서는 울산 35.7p(107.1→71.4), 강원 34.4p(90.0→55.6), 충북 33.3p(88.9→55.6), 전남 27.8p(77.8→50.0), 전북 24.2p(90.9→66.7), 제주 23.2p(87.5→64.3), 충남 17.3p(92.3→75.0), 세종 16.7p(100.0→83.3), 경남 13.2p(84.6→71.4), 광주 11.0p(82.4→71.4), 부산 10.5p(90.5→80.0), 대전 7.7p(100.0→92.3), 대구는 1.1p(87.5→86.4) 하락 전망됐다. 경북은 8.3p (75.0→83.3) 상승 전망됐다. 경북은 최근 산업단지의 조성으로 주택 수요가 늘어나며 이전 대비 지수가 개선될 것으로 분석됐다.

주산연은 “­규제지역을 대폭 확대하는 동시에 금융규제 또한 대폭 강화하는 등 주택수요를 억제하기 위한 고강도 규제를 진행한 결과”라며 “­규제 여파와 ‘똘똘한 한 채’ 현상 가속화로 다주택자의 비수도권 주택 매도가 증가할 것으로 우려되면서 비수도권 또한 대부분 지역에서 지수가 하락할 전망”이라고 분석했다.

다만 주산연은 서울 강남 3구 등 핵심지역은 매매가격 대비 대출규제의 영향이 제한적인 만큼 6·27 대책 이후와 마찬가지로 2~3개월 뒤 상승세를 다시 회복할 것으로 내다봤다.

주산연 관계자는 “­분양시장 위축은 신규 분양 물량 감소와 기존 주택의 매물 잠김 현상을 초래해 매물 부족으로 인한 전월세 가격 상승을 자극할 우려가 있다”고 말했다.

11월 분양가격 전망지수는 전월 대비 6.2p 하락한 100으로 나타났다. 이는 대출규제로 인한 수요 위축과 함께 신규 주택 건설물량 감소로 건설 자재 및 인력 수요가 줄어들면서 공사비 부담이 완화될 것으로 예상됐기 때문이다.

분양물량 전망지수는 전월 대비 9.7p 하락한 79.7로 집계됐다. 주산연은 최근 집값 상승세가 둔화되면서 사업자들의 신규 공급 계획을 보수적으로 전환할 것으로 예측했다.

미분양물량 전망지수는 전월 대비 8.9포인트 상승한 98.5로 나타났다. 주산연은 “최근까지 이어져 온 분양가 상승세와 대출규제 강화가 맞물리면서 수도권을 중심으로 실수요자들이 청약 대신 관망세로 전환할 것”이라고 전망했다.