[헤럴드경제=나은정 기자] 독일에서 자신이 돌보던 고령의 환자들에게 약물을 과다 투여해 살해한 간호사가 종신형을 선고받았다.

5일(현지시간) 독일 아헨지방법원은 44세 전직 간호사에게 살인 10건과 살인미수 27건을 유죄로 인정해 종신형을 선고했다고 현지 언론이 전했다. 법원은 그의 간호사 취업을 평생 금지하고 가석방도 불허했다.

이 간호사는 2023년 12월부터 지난해 5월까지 노르트라인베스트팔렌주 뷔르젤렌의 한 병원에서 일하면서 고령의 환자들에게 진정제와 마취제, 진통제 등 약물을 투여한 것으로 드러났다.

범행에 사용된 약물 가운데는 미국 일부 주에서 사형 집행 시 사용되는 진정제 ‘미다졸람’도 있었다.

검찰은 “피고인이 자신의 직업에 불만을 품고 있었으며, 야간 근무 중 업무를 줄이기 위해 범행을 저질렀다”고 밝혔다. 반면 변호인 측은 “피해자들이 이미 중병을 앓고 있었고, 약물이 직접적인 사망 원인으로 단정할 수 없다”며 무죄를 주장했다.

피고인은 법정에서 “잠이 최고의 약이라 생각해 환자들을 재워 잘 돌보려 한 것뿐”이라며 “약물이 그렇게 치명적인 줄 몰랐다”고 진술했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

검찰은 피고인이 근무한 다른 병원에서도 환자들을 살해했는지 추가 수사를 이어가고 있다.

독일에서는 의료인을 통한 연쇄 살인 사건이 이따금 발생해 왔다. 지난 4월에는 통증 완화 치료를 위해 찾아간 환자 집에서 약물을 투여하는 방식으로 15명을 살해한 의사가 기소됐다. 2000~2005년에는 간호사 닐스 회겔(48)이 약물 투여로 환자 85명을 살해해 전후 독일 최악의 연쇄살인 사건으로 기록돼 있다.