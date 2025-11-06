기업가치 400억달러 평가

[헤럴드경제=유동현 기자] 리플은 포트리스인베스트먼트그룹(Fortress), 시타델시큐리티즈(Citadel Securities) 등 글로벌 기관투자자 주도로 5억 달러(약 6800억 원) 규모의 전략적 투자 유치를 완료했다고 6일 밝혔다. 이번 전략 투자로 리플의 기업가치는 400억달러(약 54조원)로 평가됐다.

브래드 갈링하우스 리플 최고경영자는 “이번 투자는 리플의 놀라운 모멘텀과 세계에서 가장 신뢰받는 금융 기관들이 공격적으로 추구하는 시장 기회에 대한 검증을 모두 반영한 것”라며 “2012년에 결제라는 하나의 사용 사례로 시작하여 XRP와 같은 디지털 자산을 활용해 커스터디, 스테이블코인, 프라임 브로커리지, 기업 재무로 그 성공을 확장했다”고 밝혔다.

리플은 최근 2년 동안 6건의 인수를 완료했다. 결제, 커스터디, 스테이블코인으로 입지를 확장하면서 프라임 브로커리지 및 재무 관리 분야로도 진출했다. 올해 초에는 스테이블코인 인프라 회사인 Rail을 인수해 리플 USD(RLUSD)와 XRP를 사용하는 풀서비스 크로스보더 플랫폼으로 리플 페이먼트에 기능을 추가했다.