총 48개 노선 최대 30% 할인 6~13일 운영, 탑승 기간은 내년 3월 28일까지

[헤럴드경제=김성우 기자] 진에어가 겨울 여행객들을 위한 매진 특가를 6일부터 진행한다고 밝혔다.

이번 달 매진 특가는 국내외 총 48개 노선 대상으로 진행하며 운영 기간은 11월 6일부터 13일까지, 탑승 기간은 11월 6일부터 2026년 3월 28일까지다. (일부 성수기 제외)

먼저, 국제선은 34개 노선을 대상으로 인천·부산발 포함 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 홈페이지 및 모바일 웹·앱을 통해 항공권 검색 시 자동으로 표출되는 ‘매진 특가’ 할인 운임을 선택해 할인받을 수 있다. 권역별 할인율은 일본 노선 5%~10%, 동남아·괌 노선 5~30%, 중화권 노선은 5~15% 등이다. 특히, 인천·부산~괌 노선은 20% 할인을 진행하며 10월 26일부터 재운항을 시작한 인천~타이중 노선도 이번 매진 특가 노선에 포함됐다.

국내선은 총 14개 노선 대상으로 최대 10%의 할인 혜택을 제공한다. 주요 노선별 할인율은 ▷김포~부산/포항 7% ▷김포~여수 10% ▷부산~제주 7% ▷대구/울산~제주 10% 등이다. 국제선과 달리 프로모션 코드 할인 방식 진행하며 구매를 원하는 고객은 프로모션 페이지에서 할인코드 ‘11MAEJIN’를 복사 후 항공권 예매 시 ‘프로모션코드’ 란에 붙여넣으면 된다. 보다 자세한 할인 대상 노선 및 할인 적용 방법은 프로모션 페이지를 통해 확인할 수 있다.

이밖에 카카오페이와 함께 제휴 혜택도 마련했다. 결제 금액 및 카카오페이 내 지급 방법 수단 선택에 따라 할인 금액은 상이하며 ‘카카오페이-카드’ 선택 시 최대 1만원, ‘카카오페이-머니’ 선택 시 최대 1.5만원 할인을 매일 선착순 제공한다. 이번 제휴 혜택은 23일까지 진행하며 6일부터 13일 기간 내에 구매하면 기존 항공운임에 더해 중복 할인 혜택을 누릴 수 있다.

또한 카카오페이 결제 고객 대상 ‘5kg 사전 초과 수하물’ 할인 쿠폰을 준비했다. 쿠폰을 이용할 경우 국내선은 기존 1만원에서 9900원 할인 받아 단돈 100원, 국제선은 기존 요금 4~6.5만원 대비 최대 약 25% 할인된 요금으로 해당 서비스를 이용할 수 있다. 이용을 원하는 고객은 프로모션 페이지에서 다운로드 받아 사용하면 된다.

진에어는 “2025년 동계 스케줄 오픈에 따라 국내외 대다수 노선을 포함해 이번 혜택을 준비했다”라며 “탑승 대상 기간이 긴 만큼 올해 연말 혹은 내년 초 여행을 계획하고 있다면 이번 기회를 적극 활용해 보시길 바란다”고 전했다.