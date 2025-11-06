6일 오후 6시 유튜브 라이브 진행…엔비디아-삼성전자 만남 이후 투자전략 점검 ‘반도체 슈퍼사이클’ 수혜 기대 KODEX ETF 대해부…실시간 질의응답

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용은 ‘삼성 KODEX 반도체 Super Day!’를 주제로 KODEX 반도체 투자전략 웹세미나를 6일 오후 6시에 ‘KODEX ETF’ 공식 유튜브 채널을 통해 개최한다고 밝혔다.

이번 웹세미나는 ‘치맥 회동’ 이후 세 거물의 만남이 의미하는 AI반도체의 시장 전망을 심층적으로 분석할 예정이다. 지난달 30일 젠슨 황 엔비디아 CEO와 방한해 삼성동에서 가진 ‘치맥 회동’이 화제가 된 가운데, 엔비디아가 한국에 26만장에 달하는 그래픽처리장치(GPU)를 공급하겠다고 발표해 정부 주도 ‘소버린 AI’에도 속도가 붙을 것이란 기대가 높아진 가운데서다.

특히 이번 웹세미나 복잡한 반도체 밸류체인 속에서 투자자들이 가장 효율적으로 투자할 수 있는 솔루션으로 ‘치맥 회동’ 수혜 KODEX ETF와 투자 포인트를 전달할 계획이다.

김도형 ETF컨설팅본부장, 정재훈 ETF컨설팅팀 수석매니저, 김동윤 ETF컨설팅팀 수석매니저, 한동훈 ETF운용2팀 수석매니저, 마승현 ETF운용3팀 수석매니저가 출연해 반도체 및 코리아소버린AI ETF 상품 특성과 투자전략 노하우를 모두 공개할 예정이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “APEC 이후 반도체 산업을 중심으로 코스피 5000에 대한 투자자들의 기대감이 고조되고 있다”며 “반도체를 가장 잘 아는 삼성의 면밀한 분석과 반도체 및 코리아소버린AI 등 최대 수혜 KODEX ETF를 상세히 소개할 예정”이라고 말했다.

한편 이번 웹세미나는 국내 주식 ETF 투자 정보 뿐만 아니라 풍성한 경품 이벤트도 준비했다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 깐부치킨(50명), 스타벅스 아메리카노 1잔(50명) 등을 제공할 예정이다.