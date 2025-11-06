‘비스포크 AI 콤보’ 세탁 25kg·건조 15kg 모델 다크스틸·블랙캐비어 색상 추가 도입

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 올인원 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’의 신규 색상 2종을 선보인다고 6일 밝혔다.

이번에 출시된 색상은 ‘다크스틸’과 ‘블랙캐비어’로, 기존 ‘그레이지’와 ‘화이트’에 이어 총 4가지 컬러 라인업을 갖추며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

신제품은 세탁 25kg·건조 15kg의 대용량 모델로, 킹사이즈 이불 세탁이 가능한 대용량이다. 또 4.3형(109.2mm) LCD 스크린을 탑재해 소비자 편의성을 높였다.

특히 ▷세탁물에 맞는 최적의 코스를 자동으로 설정하는 ‘AI 맞춤 코스’ ▷적정 세제를 알아서 투입하는 ‘AI 세제자동투입’ ▷옷감에 맞게 버블 양을 조절하는 ‘AI 버블’ 등 AI 기반의 주요 기능을 그대로 적용했다. 합리적인 가격 구성으로 높은 관심을 얻고 있다.

신규 색상을 도입해 소비자 선택폭을 넓힌 ‘비스포크 AI 콤보’ 출고가는 314만9000원이다.

‘다크스틸’ 색상은 전국 삼성스토어에서, ‘블랙캐비어’ 색상은 G마켓·11번가·네이버 등 주요 온라인 플랫폼에서 구매할 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “‘비스포크 AI 콤보’에 대한 높은 관심과 소비자들의 다양한 라이프스타일과 인테리어 트렌드를 반영해 다양한 컬러 선택지를 도입하게 되었다”라며 “소비자 선택의 폭을 넓힌 ‘비스포크 AI 콤보’로 올인원 세탁건조기 시장 경쟁력을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.