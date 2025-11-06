1조4천억 민관 프로젝트 탱크 지붕 상량식...여수·광양만권 산단 에너지 안정적 공급

[헤럴드경제=박대성 기자] 여수·광양만권 산업단지에 연간 300만t 규모의 산업·발전용 LNG(액화천연가스)를 기존보다 저렴하고 안정적으로 공급할 ‘여수 묘도 LNG허브터미널’ 사업 상량식이 개최됐다.

사업은 정부 ‘지역 활성화 투자펀드 사업’ 중 전국 최대 규모이자 정부 지정 ‘기회 발전 특구’에 전국 최초 투자 실현된 사례이다.

5일 여수산단 옆 ‘묘도’에서 열린 상량식 행사는 정부의 지역 활성화 투자펀드 사업에 최종 선정된 이후 최근 착공에 들어간 터미널의 주요 공정인 LNG 탱크 지붕 설치를 기념하는 행사다.

사업비 1조 4362억원이 투입될 ‘여수 묘도 동북아LNG 허브터미널’은 묘도 간척지 27만㎡(약 8만3000평)에 LNG 저장탱크 3기, 10만 톤급 전용 항만, 수송 배관 등을 구축하는 대규모 프로젝트다.

오는 2027년 말 완공되면 2047년까지 향후 20년간 여수·광양만권 산업단지에 연간 300만 톤 규모의 산업용·발전용 LNG를 기존 공급가보다 저렴하게 공급해 기업의 에너지 원가 절감에 이바지할 것으로 기대된다.

LNG 터미널이 건립되면 기존의 석탄 발전이 액화천연가스 LNG 발전으로 대체됨에 따라 여수산단과 광양만권의 온실가스 등 대기질 개선에도 큰 도움이 될 전망이다.

또한 여수·광양만권 지역에 생산유발효과 2조 8000억 원, 고용유발효과 1만3000명에 달하며, 여수시는 지방세가 매년 30억 원씩 20년간 안정적인 세원 확보 등의 경제적 파급효과가 기대된다.

이 사업은 민관이 공동 투자한 사례로 BS한양, GS에너지, 전남도, 여수시, 지역활성화투자펀드 간 주주협약을 했으며, 전남도와 여수시의 230억 원 출자를 기반으로 정부 펀드 및 프로젝트파이낸싱을 성공적으로 조달해 사업 추진 기반을 마련했다.

김영록 지사는 축사에서 “앞으로 LNG허브터미널 공사가 안전하고 성공적으로 완수돼 여수·광양국가산단의 경쟁력을 높이고 지역경제를 활성화하는 한편, 전남이 글로벌 에너지 허브로 도약하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.