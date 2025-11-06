연포장재 수출 영향, 매출은 3564억원으로 성장

[헤럴드경제=강승연 기자] 동원시스템즈는 연결 기준 3분기 영업이익이 202억원으로 전년 동기 대비 28.3% 감소했다고 5일 밝혔다. 같은 기간 매출은 3564억원으로 2.3% 증가했다.

이에 따라 3분기 누적 영업이익은 587억원, 매출은 1조595억원을 기록했다. 영업이익은 전년에 비해 21.3% 줄었지만, 매출은 5.7% 늘어났다.

3분기 매출 성장은 연포장재 수출 확대가 견인했다. 펫푸드·레토르트 파우치와 같은 고부가가치 제품을 미국, 캐나다 등 주요 국가로 수출한 것이 주효했다. 소재부문은 글로벌 시장 진출에 집중하며 매출의 40% 이상을 수출로 기록 중이다.

다만 알루미늄을 비롯한 각종 원자재 가격의 상승과 통상임금 인상 여파로 인해 영업이익은 감소했다.

동원시스템즈 관계자는 “고환율과 내수시장 침체 등 어려운 경영 환경이지만, 고객사 확대 및 생산 효율화에 집중하며 실적 개선을 추진하고 있다”며 “고수익성 제품 포트폴리오를 강화하고 수출 지역을 다각화하며 지속가능한 성장 구조를 구축할 것”이라고 말했다.