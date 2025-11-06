이동시간 23분 단축·GPS 터널 도입

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부와 한국도로공사는 오는 8일 오전 경상북도 포항시 북구 흥해읍에서 영덕군 강구면을 잇는 동해고속도로 포항~영덕 구간(30.9km)을 정식 개통한다고 6일 밝혔다.

이번 구간은 왕복 4차로로 건설됐으며, 총사업비 1조6115억원이 투입됐다. 2016년 8월 착공 이후 9년여의 공사 끝에 완공됐다.

고속도로 개통으로 포항~영덕 간 주행거리는 37km에서 31km로 6km 단축되고, 이동시간은 기존 42분에서 19분으로 23분 줄어든다. 국도 7호선의 교통량이 분산되면서 출퇴근 시간대 정체 완화는 물론 해안 관광객 이동도 한층 원활해질 것으로 기대된다.

이번 사업은 동해안권의 경제와 관광 활성화를 이끄는 성장 축 역할을 맡는다. 특히 동해선 고속도로는 국가 간선도로망의 남북 10축(강원 고성~부산)을 완성하는 핵심 구간으로 평가된다.

포항~영덕 고속도로에는 국내 최초로 터널 내 위성항법시스템(GPS)이 시범 도입됐다. 이로써 운전자는 터널 내부에서도 끊김 없이 내비게이션 서비스를 이용할 수 있다. 또한 동해안의 특색을 살려 바다 전망이 가능한 휴게소 두 곳이 새로 들어선다. 포항휴게소는 영일만을 배경으로 한 ‘선박’을, 영덕휴게소는 지역 명물 ‘영덕대게’를 형상화했다.

이우제 국토교통부 도로국장은 “이번 개통은 경북 동해안권의 접근성을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며 “동해선 전 구간 사업을 차질 없이 추진해 국가 간선도로망 완성을 서두를 계획”이라고 전했다.

포항~영덕 고속도로는 분기점 1곳, 나들목 3곳, 휴게소 2곳으로 구성됐으며, 사회적 편익은 연간 423억원이 절감될 것으로 예상된다.