‘삼양 이노베이션 R&D 페어 2025’ 개최 R&D 성과 전시 및 발표 ‘생분해성 고분자 필러 개발’ 최우수상 선정

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼양그룹은 5일 경기도 판교 삼양디스커버리센터에서 ‘삼양 이노베이션 R&D 페어(이하 SIRF) 2025’를 개최했다고 6일 밝혔다.

SIRF는 한 해 동안 삼양그룹 연구원들이 거둔 R&D 성과를 전시하고 발표하는 행사이다. 2012년 처음 시작해 올해로 14회째 이어오고 있다. 우수한 성과를 낸 과제를 선정하고 포상함으로써 연구개발 의욕을 고취하고 지식 공유의 장으로 만들고 있다.

삼양그룹은 올해 ‘생분해성 고분자 필러(라풀렌) 개발’ 과제를 최우수상으로, ‘상쾌환 부스터와 부스터 제로 개발 및 숙취해소 실증제 대응’ 과제를 우수상으로 선정했다. 과제를 수행한 연구팀에게는 각각 5000만원과 3000만원 상금을 수여했다.

최우수상을 차지한 생분해성 고분자 필러 개발 과제는 세계 최초로 개발한 PCL 다공성 미립구 필러 기술을 통해 제품 경쟁력을 높인 점에서 우수한 평가를 받았다. 이 기술은 PCL 성분이 콜라겐 생성을 유도해 2년간 효과가 유지되도록 도와준다.

우수상을 수상한 과제는 숙취해소제품 원료 특유의 거부감을 줄 수 있는 맛이나 향을 가리기 위한 제조 조합 기술을 확보, 차별화된 제품 개발과 매출 확대에 이바지한 점을 높이 평가받았다. 올해부터 식품의약품안전처에서 시행하는 숙취해소 실증제에 성공적으로 대응한 점도 우수 과제 선정에 주효했다.

이번 SIRF 2025에서는 우수 과제 외에도 7개 연구소에서 친환경 모빌리티 기술, 재활용 플라스틱 소재, 유전자전달체 기술 등 9개 테마를 정해 진행 중인 연구 과제도 전시했다.

김윤 회장은 이날 격려사를 통해 “올해는 창립 101주년으로 새로운 100년 역사의 초석을 다져야 하는 중요한 분기점”이라며 “이러한 시기에 우수한 연구 역량을 바탕으로 탄탄한 R&D 파이프라인을 구축해야 삼양의 미래를 만들어갈 수 있다”고 말했다.

그러면서 “최근 인공지능(AI) 기술이 급성장하면서 가장 위기의식을 느껴야 할 사람들은 어쩌면 높은 수준의 지식을 가진 연구원 여러분일 것”이라며 “업무에 AI를 얼마나 어떻게 활용할 지에 대한 고민을 넘어 개개인들이 AI 시대에 어떻게 대응해야 할 지를 끊임없이 고민하고 변화에 나서주길 바란다”고 덧붙였다.

김 회장은 R&D 혁신을 위한 실천과제로 ▷차별화된 R&D를 통한 신기술 발굴 및 기존 사업 일류화 ▷AI 트랜스포메이션과 기술 융복합을 통한 혁신 실현 ▷퍼포즈(Purpose, 기업소명) 체계 내재화를 통한 변화 실천 3가지를 강조했다.