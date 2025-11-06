높아진 AI 활용 교육 수요를 반영한 실습형 창업 교육…급변하는 시장 환경에서 청년들의 경쟁력 확보 11월 10일부터 12일 오후 1시부터 5시까지 3일간 교육 진행, 교육 이수 시 소상공인 창업 자금 신청 자격 부여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]노원구(구청장 오승록)가 청년(예비)창업자의 창업 역량을 강화하고 자립을 지원하기 위해 하반기 ‘청년창업 역량강화 코칭클래스’를 개최한다.

하반기 ‘청년창업 역량강화 코칭클래스’는 ‘청년창업가를 위한 AI 활용 마케팅 교육’으로 실습 위주로 진행된다. 구 청년정책과에서 수행한 ‘청년 창업가 대상 설문조사’ 결과를 반영해 AI 활용 마케팅 능력 향상에 중점을 뒀다.

교육은 11월 10일부터 12일 13시부터 17시까지, 총 3일에 걸쳐 진행된다.

주요 내용은 ▲AI 기반의 마케팅 이해 ▲SNS 알고리즘을 바탕으로 한 홍보 전략 ▲AI를 활용한 숏콘텐츠 제작 방법 등이다.

1일 차에는 생성형 AI에 대한 이해를 바탕으로 AI 도구를 활용해 직접 카피라이팅을 하고 마케팅 기획서를 작성해 보게 된다. 2일 차에는 밈이 어떤 알고리즘을 통해 확산되는지 그 원리를 배우고 우리 가게만의 홍보 전략을 수립하는 시간을 갖는다. SNS(인스타그램, 유튜브, 블로그)별로 다른 마케팅 전략도 배워볼 수 있다. 마지막 날인 3일 차에는 AI 기반 동영상 편집 기능을 활용해 숏폼/릴스/쇼츠를 만들게 된다. 섬네일 제작부터 영상 편집까지 거쳐 개인별 콘텐츠를 제작할 예정이다.

모든 참여자에게 교육자료를 제공하며, 12시간의 교육을 이수할 시 서울신용보증재단 소상공인 창업 자금 신청 자격을 부여하고 경영개선과정 수료증을 발급한다. 교육비는 전액 무료이며, 교육은 서울창업디딤터 대강의실(B1)에서 진행된다.

노원구에 거주하거나 사업을 운영 중인 19~39세 청년 창업가 또는 창업을 준비 중인 예비 청년 창업가라면 교육을 신청할 수 있다. 신청 기간은 11월 6일까지이며, 모집 정원은 30명이다. 공석에 한해 당일 현장 접수도 가능하다. 홍보 포스터의 QR코드 또는 서울시 소상공인아카데미 홈페이지를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 자세한 내용은 서울신용보증재단 노원종합지원센터로 문의하면 된다.

구는 올해 상반기에도 청년(예비)창업자를 대상으로 창업 교육을 진행한 바 있다. 세무, 노무 지식 및 온라인 마케팅, 사업계획서 작성 실습 등 창업 전반에 필요한 다양한 분야를 주제로 교육이 이루어져 청년 창업가들의 호응을 얻었다.

오승록 노원구청장은 “이번 교육이 AI 시대 청년 창업자가 성공적으로 사업을 경영하기 위한 발판이 될 것으로 기대하고 있다”며 “청년들이 급변하는 시대에 필요한 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.