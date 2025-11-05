UPS 화물기 루이빌 공항서 이륙 도중 추락…조종사·승무원 전원 사망

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 켄터키주의 한 공항에서 UPS 소속 화물기가 이륙 도중 추락해 폭발하면서 현재까지 최소 7명이 숨졌다.

4일(현지시간) AP통신과 뉴욕타임스 등 미국 언론에 따르면, 글로벌 물류기업 UPS 소속 2976편 화물기가 이날 오후 5시15분께 켄터키주 루이빌의 무하마드 알리 국제공항에서 이륙하던 중 균형을 잃고 추락하며 폭발했다.

사고 당시 촬영된 영상에는 이륙을 위해 기수를 들어 올린 화물기의 왼쪽 날개 부근에서 불길이 치솟는 장면이 포착됐다.

항공기는 지상에서 약 57m 정도 이륙한 뒤 곧바로 추락, 거대한 화염과 검은 연기에 휩싸였다.

당국에 따르면, 사고기에는 조종사 등 승무원 3명이 탑승하고 있었으며 모두 사망한 것으로 확인됐다.

추락한 화물기는 인근 자동차 부품 공장 등 산업단지 건물과 충돌해 지상에서도 인명 피해가 발생했다.

이로 인해 지상에 있던 4명도 목숨을 잃었고, 사고 당시 건물에 있던 사람 중에는 실종자도 최소 2명 이상 있는 것으로 파악됐다.

앤디 베셔 켄터키 주지사는 사상자 수에 대해 현재까지 최소 7명이 숨졌으며 사망자가 더 늘어날 것 같다고 말했다. 그는 이외에도 최소 11명이 다쳤고 일부는 위중한 상태라고 덧붙였다.

화물기는 하와이주 호놀룰루로 향하던 중이었다. 사고기 기종은 맥도널 더글러스 MD-11으로 1991년 생산된 모델이다.

이날 항공기 추락·폭발 사고가 난 루이빌 무하마드 알리 국제공항은 UPS의 주요 물류 허브이자 세계 최대 화물 처리시설인 월드포트가 있는 곳이다. 이 물류 센터는 하루 평균 300여 편의 항공기가 오가며 매일 200만개 이상의 화물을 처리하고 있다.

무하마드 알리 공항은 항공기 추락과 폭발 사고가 나자 활주로와 공항을 폐쇄한 뒤 사고를 수습 중이다.

수백명의 소방관들이 출동해 진화에 나서 현재 동체의 불길은 거의 잡힌 상태라고 루이빌 소방 당국이 전했다.

사고기는 추락·폭발 당시 약 3만8천갤런의 항공유를 싣고 있었던 것으로 파악됐다.

루이빌 재난관리청은 공항 주변 8㎞ 내에 거주하는 주민들에게 대피령도 내렸다. 미 국가교통안전위원회(NTSB) 등 당국은 현장에 조사 인력을 급파해 사고 원인 규명에 착수했다.