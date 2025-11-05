[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인(유한) 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)는 지난 4일 한국의결권자문(KORPA·대표 정석호)과 공동 주최한 ‘2025년 하반기 경영포럼 시리즈’가 성황리에 마무리 됐다고 5일 밝혔따.

포럼은 ‘Post ESG 시대, Next Risk Governance로의 전환: 기업 가치 제고를 위한 리스크 관리체계 고도화’를 주제로 서울 강남구 바른빌딩 15층 컨퍼런스홀에서 열렸다. 학계, 법조계, 기업 실무진 등 100여명이 참석해 국내 기업의 통합 리스크 관리 체계 구축 방안을 심도 있게 논의했다.

포럼은 총 2개 세션으로 진행됐다. 신현한 연세대 경영학과 교수(KORPA 자문위원장), 노준화 충남대 경영학부 교수(내부회계관리위원회 실무위원장), 박상오 변호사(변호사시험 2회), 이의규 ㈜로앤컴퍼니 법률콘텐츠팀장이 발표했다.

1세션 주제는 ‘한국기업 리스크 거버넌스 현안과 도전’이었다. 신현한 연세대 경영학과 교수는 한국 기업의 저평가 문제를 해결하기 위한 거버넌스 혁신 방안으로 이사회의 중요성을 강조했다. 신 교수는 “이사회는 기업의 신뢰를 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다”며 “기업은 이사회를 ‘파트너’로 인식하고, 전략적 의사결정을 함께 수행하는 구조로 개선해야 한다”고 했다.

이어 “이사회는 ‘집단 지성의 플랫폼’으로 작동해야 한다. 단기적으로는 이사회 사무국 구축을 시작으로, 위원회의 전문화와 평가제도 도입을 통해 실질적 거버넌스 운영 체계를 확립해야 한다”고 강조했다.

노준화 충남대 경영학부 교수는 한국형 기업 리스크 관리의 현실을 진단했다. 노 교수는 “경영모델은 발전하고 있지만, 경영 패턴은 여전히 과거에 머물어 있는 경우가 많다”며 “종합적 리스크 관리 및 포괄적 매뉴얼, 전문가의 참여, 표준화된 교육 등이 뒷받침되어야 한다”고 말했다. 노 교수는 “IT 시스템을 활용한 내부통제 기능을 수정 없이 그대로 반영하고, 글로벌 수준의 표준화된 운영체계에 맞춰 고도화하는 것 또한 중요한 과제”라고 했따.

2세션에서는 ‘국내기업 리스크 관리의 현주소와 대응 전략’을 주제로 중견·중소기업의 GRC(Governance, Risk, Compliance) 적용 방안과 AI 기반 리스크 관리 혁신 사례가 소개됐다.

박상오 변호사는 ‘중견·중소기업 통합적 GRC의 적용과 이슈’를 주제로 발표했다. 박 변호사는 “중견·중소기업은 재무적 리스크에만 집중하고 있지만 이제 개정 상법, 노란봉투법 등으로 단순 준법 경영을 넘어서는 리스크 관리체계가 필요하다”고 지적했다. 이어 “통합적 GRC는 기업의 내재된 위험을 선제적으로 확인하고 관리·통제하기 위한 것이다. 단순 통제를 넘어 통합적 리스크 관리체계와 지속적인 모니터링 및 개선이 필요하다”고 했다.

이의규 ㈜로앤컴퍼니 법률콘텐츠팀장은 ‘AI 기술 활용을 통한 기업 리스크 관리의 변화 포인트’에 대해 발표했다. 이 팀장은 “통합적 GRC를 실현하기 위해서는 데이터 인프라의 통합과 AI 기술의 활용이 필수적”이라며 “안전성과 효용성이 높은 영역부터 단계적으로 AI를 리스크 관리 프로세스에 적용해 나가야 한다”고 했다.

이동훈 대표변호사(사법연수원 23기)는 “법무법인 바른은 국내 기업들이 직면한 다양한 경영 환경 변화와 리스크 전략에 대한 인사이트 플랫폼을 제공할 예정”이라며 “산업별 매니지먼트 기능과 주요 이슈에 대해 기업들이 고민하는 부분에 현명한 해답을 제시하고, ESG 경쟁력 강화와 거버넌스 개선, 통합적 리스크 관리 체계 확립을 위한 다양한 경영 연구와 자문 역할을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 했다.