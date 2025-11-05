공제 가능성 높은 근로자 52만명에 서비스 실시

[해럴드경제=배문숙 기자]‘13월의 보너스’ 연말정산의 시즌이 돌아왔다.

국세청은 5일 홈택스에서 ‘연말정산 미리보기’ 서비스를 시작했다고 밝혔다. 내년 1월 연말정산을 앞두고 올해 남은 두 달 동안 근로자들이 미리 절세 계획을 세울 수 있도록 돕기 위한 것이다.

이번 서비스에서는 올해 9월까지의 신용·체크카드 등 사용액과 지난해 연말정산 때 신고한 공제 금액을 바탕으로 내년 1월 연말정산 예상 세액을 계산할 수 있다.

연말까지의 예상 지출 금액을 항목별로 수정할 수 있고, 신용카드·직불카드(현금영수증 포함) 중 어떤 결제 수단을 얼마나 사용하는 것이 유리한지도 확인할 수 있다.

결혼·출산 등 부양가족 변동이나 총급여·교육비·의료비 등 소득·지출 변화가 세액에 미치는 영향도 살펴볼 수 있다.

최근 3년간 총급여, 공제금액, 결정세액 증감 내역도 그래프로 제공해 비교가 가능하다.

이용 방법은 홈택스 로그인 후 ‘장려금·연말정산·기부금’ 탭에서 ‘편리한 연말정산’, ‘연말정산 미리보기’를 선택하면 된다.

국세청은 연말정산 공제 이력이 없지만 특정 공제 대상에 해당할 가능성이 높은 근로자 52만명을 빅데이터 분석으로 선정해 ‘맞춤형 안내’ 서비스도 6일부터 제공한다.

중소기업 취업자 감면, 월세액 공제 등 문의가 많은 7개 공제·감면 항목에 해당할 가능성이 높은 이들에게 카카오톡이나 네이버 전자문서 등으로 안내를 발송해, 적용요건과 필요한 증빙서류를 확인할 수 있도록 했다.

특히 올해는 무주택 근로자의 월세액 세액공제 안내 대상자를 지난해(8만명)보다 약 80% 늘린 15만명으로 확대했다.

연말정산 관련 문의는 국세청 콜센터(국번 없이 126)를 통해 안내받을 수 있다.