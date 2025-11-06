[헤럴드경제=김현일 기자] 한국경제인협회(한경협) 기업가정신발전소는 오는 13일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 ‘제2회 기업가정신발전소 TALK 라이브’를 개최한다.

이번 행사에는 한경협이 2002년부터 운영하는 대학생 경제교육 프로그램 ‘YLC(영리더스클럽)’ 출신 선배들이 연사로 나선다.

김민기 아정당 대표(YLC 24기)가 ‘빠른 성장을 위해 빠르게 실패하라’를 주제로, 창업 4년 만에 연 매출 약 1200억원을 달성한 비결을 전한다.

신창환 고려대 교수는 ‘반도체와 미래, 그리고 기업가정신’을 주제로 반도체 공학 전문가로서 인공지능(AI) 시대 반도체 혁신의 방향성과 공학자의 도전정신을 공유한다.

현장에는 48기 YLC 대학생 100명이 참여하며 온라인으로도 강연에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

온라인 참여를 희망하는 사람은 11일까지 한경협 홈페이지에 신청서를 제출하면 참여 링크를 문자로 받아볼 수 있다. 강연은 13일 오후 3시부터 한경협 유튜브 채널 FKI TV를 통해 사전 신청 없이 누구나 시청할 수 있다.