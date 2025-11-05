서비스업 PMI 52.6…9월보다 0.3포인트 하락

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국의 10월 서비스업 활동이 확장세를 유지하면서 시장 전망치에 부합하긴 했지만, 소폭 둔화세를 보였다고 로이터통신·블룸버그통신이 5일 보도했다.

중국 민간 조사기관 루이팅거우(瑞霆狗·RatingDog)와 스탠더드앤드푸어스글로벌(S&P글로벌)이 이날 발표한 중국의 10월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.6으로 9월(52.9)보다 0.3포인트 하락했다.

기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성되는 PMI는 관련 분야 경기 동향을 보여주는 지표다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.

루이팅거우 지수는 중국 금융정보 제공업체 차이신이 S&P글로벌과 발표해 ‘차이신 PMI’로 불리던 것으로, 국가통계국이 발표하는 PMI보다 민간·수출지향 기업과 중소기업의 경기 동향을 비교적 더 잘 반영하는 것으로 평가된다.

이날 발표된 루이팅거우 서비스업 PMI는 블룸버그가 조사한 이코노미스트들의 전망치 중간값(52.5)에 부합하는 수준이다. 이는 경기 둔화에도 지난달 긴 연휴에 가계의 소비와 여행이 증가한 영향으로 풀이된다.

앞서 중국 국가통계국은 서비스업 기업활동지수가 50.2로 9월(50.1)보다 0.1포인트 상승했다고 지난달 31일 발표한 바 있다.

다만, 루이팅거우 10월 종합 PMI는 51.8로 9월(52.5)에 비해 0.7포인트 하락한 것으로 발표됐다. 지난 1일 발표된 제조업 PMI가 수출 둔화 등에 따라 50.6으로 9월(51.2)보다 0.6포인트 하락한 영향이 컸다.

야오위 루이팅거우 창업자는 “지속적인 고용 축소와 수익성 악화는 여전히 이 분야(서비스업)가 직면한 주요 걸림돌”이라고 밝혔다.

중국 정부는 향후 5개년 간의 경제계획(2026∼2030년)을 발표하면서 제조업과 기술 자립을 우선시한다고 발표하면서 소비 진작도 다짐한 바 있다.

장기화한 부동산 침체와 부진한 내수, 무역 불확실성 등으로 중국에서는 경기부양책 확대의 필요성이 계속해서 제기되고 있다.