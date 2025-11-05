[헤럴드경제=장연주 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 유승민 전 의원의 딸 유담씨의 인천대 교수 채용 의혹을 두고 재차 비판했다.

조 위원장은 5일 자신의 페이스북에 한 네티즌이 작성한 글을 발췌해 인용하며 유씨의 교수 채용 특혜 의혹 및 인천대 증거 인멸 의혹을 제기했다.

조 위원장이 인용한 글을 보면, A씨는 “집사람이 국내 대학(사회과학계열) 학부·박사를 마치고 미국 명문대에서 포닥(연구원 계약직)을 4~5년 하고 국내 기업 연계활동으로 7년 이상 경력을 쌓았지만, 교수 지원을 수차례 했음에도 결국 포기했다”는 내용이 담겼다.

A씨는 또 “유담 기사를 보여주니 집사람이 돌을 씹은 듯한 표정이 됐다. 한마디로 말도 안되는 일이라는 것”이라며 “그렇게 부들부들 떨며 화내는 건 보기 드문 일”이라고 덧붙였다.

앞서 조 위원장은 “유승민 딸 유담 교수의 경력과 논문의 문제점 요약”이라는 내용의 글을 게시하기도 했다.

그가 글과 함께 업로드 된 자료 사진에는 유담을 제외하고 지원자의 평균 경력은 9.5년이며, 유씨의 논문 개수와 피인용 수가 최종 경쟁자와 비교해 현저히 낮다는 내용 등이 담겼다.

조 위원장은 또 “인천대는 앞서 진선미 의원실을 통해 이전 지원자들의 모든 정보와 서류가 모두 소멸했다고 밝혔다“는 언론보도를 인용하면서, 인천대의 ‘증거인멸’ 의혹도 제기했다.

한편, 유씨는 2025년 2학기 인천대 전임교원 채용에 합격해 글로벌정경대학 무역학부 교수로 임용됐다. 지난 달 28일 열린 인천대 국정감사에서 ‘특혜 채용’ 의혹이 제기됐지만, 인천대 측은 “내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 심사했다”고 반박했다.

하지만 인천 연수경찰서는 유씨의 교수 임용 과정 특혜 의혹에 대해 4일 수사에 착수했다.