회장 직속 ‘생산적금융특별위원회’ 신설

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협금융지주가 5일 정부·금융당국의 생산적 금융 확대 기조에 발맞춰 향후 5년간 총 108조원 규모의 생산적·포용 금융을 공급한다.

농협금융은 지난 4일 본사에서 ‘생산적 금융 활성화 전담조직’ 킥 오프를 개최하고 ‘NH 상생성장 프로젝트’를 본격 추진한다며 이같이 밝혔다.

이번 프로젝트의 핵심은 총 108조원 중 93조원을 생산적 금융에, 15조원을 포용 금융에 투입할 계획이다.

이찬우 농협금융 회장 직속으로 생산적금융특별위원회를 신설했다. 이 회장이 생산적 금융 확대를 위한 진도상황과 자회사간 협력체계를 직접 점검해 나갈 계획이다.

이찬우 회장은 “변화와 혁신을 통해 상생 성장으로 나아가겠다”며 “한국경제의 혁신과 성장을 견인하는 금융그룹이 될 것”이라고 강조했다.

농협금융은 지난달부터 생산적 금융 활성화 전담조직을 가동하고 있다. 현재 ▷모험자본·에쿼티 분과(15조원 규모) ▷투·융자 분과(68조원 규모) ▷국민성장펀드 분과(10조원 규모) 등 3개 분과의 실행 구조를 운영 중이다.

모험자본·에쿼티 분과에선 증권 IMA를 중심으로 모험자본과 농업·농식품기업 투자를 확대한다. 신사업인 BDC(기업성장집합투자기구) 추진, 성장주도코리아펀드 운용, 벤처펀드 활성화 등을 통해 미래 성장동력을 확보할 계획이다.

투·융자 분과는 첨단전략산업, 지역특화산업, 창업 벤처기업 등을 중심으로 기업 성장지원 대출을 확대한다. 또한 관세 피해기업에 금리 우대 등 금융지원 강화도 병행한다.

국민성장펀드 분과에선 ‘산업은행 첨단전략기금’과 연계한 민·관 합동 투자 및 정부 5극 3특 전략에 부합하는 지역 특화 프로젝트를 적극 추진한다.

한편, 농협금융은 농업금융을 책임지는 금융기관으로서의 역할을 더욱 강화한다. 농업·농식품기업을 지원하기 위한 전용 펀드 조성, 농업인 대상 우대금리 및 정책자금 연계 등 금융지원을 확대한다.