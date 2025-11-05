드레이어, 74% 득표율로 ‘올해의 신인’

[헤럴드경제=조범자 기자] 올해 서른세살의 손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 석 달을 뛰고도 신인상 투표 2위에 오르며 존재감을 과시했다.

MLS 사무국은 5일(한국시간) “샌디에이고FC의 미드필더 안데르스 드레이어(27·덴마크)가 2025 MLS 올해의 신인선수로 선정됐다”고 발표했다.

MLS 올해의 신인선수는 MLS에서 프로에 데뷔한 선수들에게 주는 영플레이어상과는 달리 이미 프로 경력은 있으나 MLS에서는 처음 뛴 이적 선수들을 대상으로 준다. 미디어와 선수, 구단(기술 스태프) 투표로 수상자를 뽑는다.

손흥민은 미디어로부터 7.91%, MLS 선수와 구단 기술 스태프로부터 각각 7.27%와 3.70%의 표를 받아 총 6.30%의 득표율로 2위에 올랐다.

드레이어는 미디어(71.75%), 선수(69.09%), 구단(81.48%)으로부터 모두 압도적 지지를 받아 총 74.11%의 득표율로 수상의 영예를 안았다.

덴마크 국가대표 드레이어는 올시즌을 앞두고 안데를레흐트(벨기에)에서 MLS 신생팀 샌디에이고로 이적했다. MLS 정규리그 34경기에 출전해 19골 19도움을 기록했다. 샌데이에고는 드레이어의 활약에 힘입어 서부 콘퍼런스 1위를 차지하고 플레이오프에 진출했다.

손흥민은 비록 수상에는 실패했지만 단 3개월의 활약으로 소속팀과 리그에서 확실한 입지를 다녔다.

지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민은 정규리그 10경기만 뛰고도 9골 3도움을 기록하며 화려한 이적 신고를 했다. 플레이오프에서도 2경기 1골 1도움을 올리며 팀의 8강 진출에도 힘을 보탰다.

손흥민은 8월 24일 FC댈러스와 원정 경기에서 직접 프리킥으로 넣은 데뷔골로 MLS 올해의 골을 수상하기도 했다.

손흥민은 오는 23일 플레이오프 준준결승전에 나서며, 그 사이 한국에서 열리는 볼리비아·가나와의 11월 A매치 2연전에 출격한다.