2026/2027 시즌 유니폼 전면 스폰서 활동 지속

[헤럴드경제=서지연 기자] AIA그룹은 영국프리미어리그(EPL) 축구팀 토트넘 홋스퍼와의 파트너십 계약을 연장한다고 5일 발표했다.

AIA는 2027년 7월부터 2032년 6월까지 토트넘의 글로벌 트레이닝 파트너(Global Training Partner)로 협력을 이어가며, 2026/2027 시즌 종료 시점까지는 글로벌 메인 파트너(Global Principal Partner) 및 유니폼 전면 스폰서로 활동을 지속한다.

2027년 7월부터 AIA는 토트넘의 ‘글로벌 트레이닝 파트너’로 후원을 이어가며, 토트넘 팬들은 구단의 모든 선수들 및 코치진의 트레이닝복에서 AIA 브랜드를 볼 수 있게 된다. 그 밖에도 토트넘 홋스퍼 경기장의 LED 광고판에서도 AIA를 계속해서 만날 수 있다. AIA는 이번 글로벌 트레이닝 파트너십을 통해 토트넘과의 핵심 공유 가치인 ‘건강한 삶(Healthy Living)’을 더욱 증진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

AIA는 ‘AIA 원 빌리언(AIA One Billion, AOB)’ 캠페인의 일환으로, 토트넘과 함께 ‘어린이 건강축구 프로그램’을 운영하고 있다. 이 프로그램은 현재까지 한국을 포함해 아시아 전역에서 17만 5000명 이상의 유소년이 참여했다. 이번 파트너십 연장을 통해 AIA는 토트넘과 아시아 지역에서 트레이닝, 건강, 웰빙을 주제로 한 고객 참여 행사를 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.

스튜어트 스펜서 AIA그룹 최고마케팅책임자(CMO, Chief Marketing Officer)는 “2032년까지 토트넘과의 파트너십을 연장하게 돼 무척 기쁘다”라며 “양사가 파트너십을 공고히 이어올 수 있었던 것은 ‘건강한 삶’과 ‘자기계발’을 장려하는 ‘스포츠의 힘’을 서로 믿고 있기 때문”이라고 말했다.

라이언 노리스 토트넘 홋스퍼 최고수익책임자(CRO, Chief Revenue Officer)는 “토트넘은 오랜 파트너십 기간 동안 AIA와 함께 많은 역사를 만들어왔다. 경기장 안팎에서 구단 역사상 가장 상징적인 장면들을 함께하면서 모두 놀라운 성장을 이뤘다”고 했다.