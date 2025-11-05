[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 산림청이 주관한 2025년 녹색도시 우수사례 공모에서 ‘학교숲 활용·사후관리 분야’ 우수사례로 선정됐다고 5일 밝혔다.

부천시는 학교숲 관련 분야에서 경기도 내에서 유일하게 선정됐다.

시는 지난해 ‘송내대로 가로수길’이 가로수 분야 최우수사례로 선정된 데 이어 올해 학교숲 활용·사후관리 분야에서도 우수사례로 선정돼 2년 연속 수상했다.

우수사례로 선정된 시온고등학교 학교숲은 자연생태학습과 휴식 공간으로 활용되는 동시에 학생과 시민을 대상으로 한 다양한 연계 프로그램이 운영되고 있다.

또한, 수종에 맞춘 지속적인 사후관리를 통해 관리 체계의 모범사례로 평가받다.

시는 2022년 8월 시온고등학교 체육관 뒤편 유휴 공간에 노각나무, 병꽃나무 등 교목·관목 1880주와 지피식물 1075본을 식재하고 데크쉼터와 테이블 등을 설치해 입체적인 구조의 학교숲을 조성했다.

시온고등학교 학교숲은 계절변화를 느낄 수 있는 다양한 수종을 식재하고 기존 대형 수목을 보존한 데크 공간을 조성해 학생들의 자율 토론, 소규모 음악회, 생태학습장 등으로 활용되고 있다.

조용익 부천시장은 “학교숲은 학생뿐만 아니라 시민이 자연을 가까이 접할 수 있고 체험할 수 있는 소중한 공간이자 교류의 장소”라고 말했다.